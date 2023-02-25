UFC Vegas 70: Крылов против Спэнна, Муниз – Аллен и другие бои

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Никита Крылов Татьяна Суарес Аугусто Сакаи UFC Fight Night Райан Спэнн Бокс/MMA/UFC

В ночь на 25 февраля в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Vegas 70.

В главном событии подерутся полутяжеловесы Никита Крылов (29-9) и Райан Спэнн (21-7).

В соглавном событии встретятся Андре Муниз (23-4) и Брендан Аллен (20-5).

Другие бои:

Аугусто Сакаи (15-5-1) – Донтэйл Майес (9-5);

Татьяна Суарес (8-0) – Монтана Де Ла Роса (12-7-1);

Майк Мэллот (8-1-1) – Йоан Лайнесс (9-1).

UFC Vegas начнется в 00:00 по московскому времени, основной кард – не раньше 03:00. Турнир покажут «Матч!» и «Матч! Боец».

Взвешивание UFC Vegas 70: Крылов тяжелее Спэнна

1 комментарий

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Kanan Jarrus
один из самых убогих турниров года в ufc однозначно
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-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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