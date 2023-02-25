UFC Vegas 70: Крылов против Спэнна, Муниз – Аллен и другие бои

В ночь на 25 февраля в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Vegas 70.

В главном событии подерутся полутяжеловесы (29-9) и Райан Спэнн (21-7).

В соглавном событии встретятся Андре Муниз (23-4) и Брендан Аллен (20-5).

Другие бои:

Аугусто Сакаи (15-5-1) – Донтэйл Майес (9-5);

Татьяна Суарес (8-0) – Монтана Де Ла Роса (12-7-1);

Майк Мэллот (8-1-1) – Йоан Лайнесс (9-1).

UFC Vegas начнется в 00:00 по московскому времени, основной кард – не раньше 03:00. Турнир покажут «Матч!» и «Матч! Боец».

Взвешивание UFC Vegas 70: Крылов тяжелее Спэнна