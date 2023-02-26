Менеджер Крылова – о новой дате боя со Спэнном: «Нам предложили 11 марта»

Менеджер полутяжеловеса UFC Никиты Крылова Александр Скаредин заявил, что Крылов подерется против Райана Спэнна в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе (Невада) на турнире UFC Vegas 71.

Бой должен был состояться ночью 26 февраля, но Крылов выбыл с поединка из-за пищевого отравления.

«Мы могли попробовать сделать это 4 марта на UFC 285, но тогда у бойцов была бы вторая сгонка веса за неделю, а это очень тяжело.

А в UFC не были согласны на промежуточный вес, поэтому нам предложили 11-е число. Думаю, что к этой дате у Никиты могут и последствия отравления пройти, и он еще не потеряет форму, набранную к бою», – сказал Скаредин.

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