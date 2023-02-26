Уайт объяснил отмену боя Крылова и Спэнна: «К середине карда стало известно о проблемах с желудком у Никиты»
Президент UFC Дана Уайт подтвердил информацию о проблемах со здоровьем у полутяжеловеса Никиты Крылова, из-за чего бой против Райана Спэнна в главном событии UFC Vegas 70 был отменен.
«К середине карда мне сказали, что у него есть проблемы с желудком. Врач пытался исправить ситуацию, но ничего не помогло. Мне пришлось отменить бой.
Врачи сказали, что это была какая-то инфекция. Но мы намерены провести их бой в ближайшие недели», – сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.
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