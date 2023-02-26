Уайт объяснил отмену боя Крылова и Спэнна: «К середине карда стало известно о проблемах с желудком у Никиты»

Теги UFC Дана Уайт полутяжелый вес (MMA) Никита Крылов Райан Спэнн Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт подтвердил информацию о проблемах со здоровьем у полутяжеловеса Никиты Крылова, из-за чего бой против Райана Спэнна в главном событии UFC Vegas 70 был отменен.

«К середине карда мне сказали, что у него есть проблемы с желудком. Врач пытался исправить ситуацию, но ничего не помогло. Мне пришлось отменить бой.

Врачи сказали, что это была какая-то инфекция. Но мы намерены провести их бой в ближайшие недели», – сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

UFC Vegas 70: Аллен задушил Муниза, бой Крылова против Спэнна отменен

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7 комментариев

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slipar
Ответ Aram Ambarsumyan
Уважение UFC, и Дейне! Несмотря на все запреты российским спортсменам в различных соревнованиях,чемпионатах и т.д. UFC абсолютно никак на это не отреагировало! Всем спортивным соревнованиям нужно пример у UFC! UFC в очередной раз нам всё доказало, что для низ спорт вне политики! Чертовски люблю этот промоушен!
Вроде как и в Bellator тоже такое отношение
0
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Kanan Jarrus
да всем плевать на этого ноунейма, вряд ли кто-то заметил
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-1
-1
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jwbmwbqvih
Ответ Aram Ambarsumyan
Уважение UFC, и Дейне! Несмотря на все запреты российским спортсменам в различных соревнованиях,чемпионатах и т.д. UFC абсолютно никак на это не отреагировало! Всем спортивным соревнованиям нужно пример у UFC! UFC в очередной раз нам всё доказало, что для низ спорт вне политики! Чертовски люблю этот промоушен!
Только не спорт,а деньги.
+4
0
+4
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Прогноз Черданцева
Ответ уличный иуда
Вот ты смешной. В стэнд ап не думал пойти?
у него папаха в дверь не влезает
+2
-1
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Aram Ambarsumyan
Уважение UFC, и Дейне! Несмотря на все запреты российским спортсменам в различных соревнованиях,чемпионатах и т.д. UFC абсолютно никак на это не отреагировало! Всем спортивным соревнованиям нужно пример у UFC! UFC в очередной раз нам всё доказало, что для низ спорт вне политики! Чертовски люблю этот промоушен!
+2
-1
+1
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уличный иуда
Ответ Фарит Абдрашитов
Борща наверное поел.
Вот ты смешной. В стэнд ап не думал пойти?
+3
-2
+1
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Фарит Абдрашитов
Борща наверное поел.
+1
-2
-1
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