Никита Крылов снялся с боя против Спэнна из-за проблем со здоровьем

Главный бой на UFC Vegas 70 между и Райаном Спэнном отменен. Крылов отказался от участия из-за проблем со здоровьем.

Основной кард возглавит соглавное событие – бой между Андре Мунизом и Бренданом Алленом.

Крылов выступает в UFC с 2018 года. За это время он провел восемь боев: четыре победы и четыре поражения.

UFC Vegas 70: Крылов против Спэнна, Муниз – Аллен и другие бои