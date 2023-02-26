Никита Крылов снялся с боя против Спэнна из-за проблем со здоровьем

Теги UFC MMA Никита Крылов UFC Fight Night Райан Спэнн Бокс/MMA/UFC

Главный бой на UFC Vegas 70 между Никитой Крыловым и Райаном Спэнном отменен. Крылов отказался от участия из-за проблем со здоровьем.

Основной кард возглавит соглавное событие – бой между Андре Мунизом и Бренданом Алленом.

Крылов выступает в UFC с 2018 года. За это время он провел восемь боев: четыре победы и четыре поражения.

UFC Vegas 70: Крылов против Спэнна, Муниз – Аллен и другие бои

2 комментария

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Костя Петров
Ответ Chris
Мда, казалось бы может ли быть г*вно-кард еще хуже? Оказывается может. Муниз - Аллен главный бой вечера, лол
Спать можно, до сл недели
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Chris
Мда, казалось бы может ли быть г*вно-кард еще хуже?

Оказывается может.
Муниз - Аллен главный бой вечера, лол
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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