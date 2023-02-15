Шон О’Мэлли: «Капельница могла помочь Махачеву не быть нокаутированным и придать ему дополнительных сил»
Боец UFC легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли прокомментировал обвинения в адрес Ислама Махачева в использовании капельницы после весогонки перед победным поединком с Алексом Волкановски.
«Это глупо, что капельница является незаконной, но ты и правда не можешь восстанавливать водный баланс таким путем. UFC пытается сделать так, чтобы бойцы не гоняли столько веса перед боями.
Если бы я был Дэном Хукером, я бы не стал просто выдумывать эти обвинения. Это капельница вполне могла помочь Махачеву не быть нокаутированным и придать ему дополнительных сил.
Но ничего не произойдет, пока у обвинителей нет доказательств: фото или видео», – сказал О’Мэлли.
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