Шон О’Мэлли: «Капельница могла помочь Махачеву не быть нокаутированным и придать ему дополнительных сил»

Боец UFC легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли прокомментировал обвинения в адрес в использовании капельницы после весогонки перед победным поединком с .

«Это глупо, что капельница является незаконной, но ты и правда не можешь восстанавливать водный баланс таким путем. UFC пытается сделать так, чтобы бойцы не гоняли столько веса перед боями.

Если бы я был Дэном Хукером, я бы не стал просто выдумывать эти обвинения. Это капельница вполне могла помочь Махачеву не быть нокаутированным и придать ему дополнительных сил.

Но ничего не произойдет, пока у обвинителей нет доказательств: фото или видео», – сказал О’ .

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