Шон О’Мэлли: «Капельница могла помочь Махачеву не быть нокаутированным и придать ему дополнительных сил»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Шон О'Мэлли Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Боец UFC легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли прокомментировал обвинения в адрес Ислама Махачева в использовании капельницы после весогонки перед победным поединком с Алексом Волкановски.

«Это глупо, что капельница является незаконной, но ты и правда не можешь восстанавливать водный баланс таким путем. UFC пытается сделать так, чтобы бойцы не гоняли столько веса перед боями.

Если бы я был Дэном Хукером, я бы не стал просто выдумывать эти обвинения. Это капельница вполне могла помочь Махачеву не быть нокаутированным и придать ему дополнительных сил.

Но ничего не произойдет, пока у обвинителей нет доказательств: фото или видео», – сказал О’Мэлли.

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2 комментария

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Гусейн Магомедрасулов
Капельница не доказанна, а судьи в бою Шона с Петром сидели в ЛГБТ парике.
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+2
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summer-winter
Не пойму, что откуда у Хукера проблемы с головой, там же вроде болевой на руку был, а не KO
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0
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