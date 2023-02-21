Камил Гаджиев: «В последнее время перестал болеть за Усика. Что-то он слишком в крайности впадает»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от боя за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между и .

«Усик и Фьюри перешли к согласованию даты боя. Я, кстати, в последнее время перестал болеть за Усика.

Раньше реально болел, в последнее время перестал. Что-то он слишком в крайности впадает, на мой взгляд. Хотя вопрос политический, мы здесь его не трогаем.

Наверное, это просто сумасшедший бой. Для нас он даже интереснее, чем Фьюри – Джошуа, потому что это постсоветское пространство», – сказал Гаджиев.

Усик против Фьюри – суперафиша, которую мы никогда не дождемся. Бой вообще будет?