Камил Гаджиев: «В последнее время перестал болеть за Усика. Что-то он слишком в крайности впадает»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Камил Гаджиев бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от боя за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Усик и Фьюри перешли к согласованию даты боя. Я, кстати, в последнее время перестал болеть за Усика.

Раньше реально болел, в последнее время перестал. Что-то он слишком в крайности впадает, на мой взгляд. Хотя вопрос политический, мы здесь его не трогаем.

Наверное, это просто сумасшедший бой. Для нас он даже интереснее, чем Фьюри – Джошуа, потому что это постсоветское пространство», – сказал Гаджиев.

Усик против Фьюри – суперафиша, которую мы никогда не дождемся. Бой вообще будет?

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алар
Очень часто за Россию впрягаются разнообразные кавказцы!? Ребята, займитесь своими саклями, наконец!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kupezz
Ответ MaxBridge
А что случилось
Ничего особенного, Саша просто оказался девушкой с низкой социальной ответственностью.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MaxBridge
А что случилось
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
Ответ Гоша Петров
а когда ты под всеми новостями про русских спортсменов пишешь всякую дичь из разряда Овечкин слабый хоккеист а Федор Емельяненко провел крайне слабую карьеру это что???
это истина
🧯🧯🧯
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гоша Петров
Ответ Kanan Jarrus
когда говорил скрепную дичь - наш богатырь, классный чувак, как только начал нести разумные вещи стал врагом лооол
а когда ты под всеми новостями про русских спортсменов пишешь всякую дичь из разряда Овечкин слабый хоккеист а Федор Емельяненко провел крайне слабую карьеру это что???
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
когда говорил скрепную дичь - наш богатырь, классный чувак, как только начал нести разумные вещи стал врагом лооол
+5
-11
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий