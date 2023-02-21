Камил Гаджиев: «В последнее время перестал болеть за Усика. Что-то он слишком в крайности впадает»
Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от боя за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
«Усик и Фьюри перешли к согласованию даты боя. Я, кстати, в последнее время перестал болеть за Усика.
Раньше реально болел, в последнее время перестал. Что-то он слишком в крайности впадает, на мой взгляд. Хотя вопрос политический, мы здесь его не трогаем.
Наверное, это просто сумасшедший бой. Для нас он даже интереснее, чем Фьюри – Джошуа, потому что это постсоветское пространство», – сказал Гаджиев.
Усик против Фьюри – суперафиша, которую мы никогда не дождемся. Бой вообще будет?
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