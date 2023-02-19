Ломаченко – про бой Усика и Фьюри: «Размер Тайсона – его преимущество»

Теги тяжелый вес Василий Ломаченко Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился ожиданиями от боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.

– Усик против Фьюри. Я говорю всем, что я думаю, что победит Усик. Как вы считаете? Я надеюсь, бой состоится.

– Усик против кого?

– Против Тайсона Фьюри. Это будет нелегко, но Усик победит.

– Конечно, нелегко. Нужно дождаться этого боя. Это будет очень сложно для обоих. Конечно, я за моего друга Александра. Но я не знаю, как пройдет бой. Потому что это два разных размера.

В дополнение, Тайсон Фьюри также очень умен. И его размер – это его преимущество. Зависит от того, какую стратегию выберет Усик и как он подготовится к этому бою. Потому что к этому бою ему нужно быть очень-очень сильным физически.

Отец Фьюри – про бой с Усиком: «Они хотят получить львиную долю денег, а крохи отдать Тайсону. Но им не надурить нас»

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6 комментариев

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Samanta Gelly
Ответ Ермолов генерал
Зачем тогда придумали весовые категории, гений?
Что бы некоторые личности научились различать разницу между размером и весом.
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omar
Ответ Ермолов генерал
Зачем тогда придумали весовые категории, гений?
Он не про бокс
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0
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Александр Степанов
Если бы надо было ставить - поставил бы на Фьюри. В бою он будет кг на 20 тяжелее, при этом таким же быстрым, хитрым и подвижным. Если Саша что-придумает, то это будет великая победа. Надеюсь, бою быть)
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-1
-1
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Vladlen Mironov
Ответ Ермолов генерал
Зачем тогда придумали весовые категории, гений?
🗿
0
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Ермолов генерал
Ответ Vladlen Mironov
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Зачем тогда придумали весовые категории, гений?
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Vladlen Mironov
Размер не важен
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-3
-3
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