Ломаченко – про бой Усика и Фьюри: «Размер Тайсона – его преимущество»

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях поделился ожиданиями от боя и Тайсона Фьюри.

– Усик против Фьюри. Я говорю всем, что я думаю, что победит Усик. Как вы считаете? Я надеюсь, бой состоится.

– Усик против кого?

– Против Тайсона Фьюри. Это будет нелегко, но Усик победит.

– Конечно, нелегко. Нужно дождаться этого боя. Это будет очень сложно для обоих. Конечно, я за моего друга Александра. Но я не знаю, как пройдет бой. Потому что это два разных размера.

В дополнение, Тайсон Фьюри также очень умен. И его размер – это его преимущество. Зависит от того, какую стратегию выберет Усик и как он подготовится к этому бою. Потому что к этому бою ему нужно быть очень-очень сильным физически.

Отец Фьюри – про бой с Усиком: «Они хотят получить львиную долю денег, а крохи отдать Тайсону. Но им не надурить нас»