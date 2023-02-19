Ломаченко – про бой Усика и Фьюри: «Размер Тайсона – его преимущество»
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился ожиданиями от боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.
– Усик против Фьюри. Я говорю всем, что я думаю, что победит Усик. Как вы считаете? Я надеюсь, бой состоится.
– Усик против кого?
– Против Тайсона Фьюри. Это будет нелегко, но Усик победит.
– Конечно, нелегко. Нужно дождаться этого боя. Это будет очень сложно для обоих. Конечно, я за моего друга Александра. Но я не знаю, как пройдет бой. Потому что это два разных размера.
В дополнение, Тайсон Фьюри также очень умен. И его размер – это его преимущество. Зависит от того, какую стратегию выберет Усик и как он подготовится к этому бою. Потому что к этому бою ему нужно быть очень-очень сильным физически.
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