Джонс – про уход из полутяжелого веса: «Страх пропал – я перестал бояться этих парней»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) полутяжелый вес (MMA) Джон Джонс Доминик Рейес Сирил Ган UFC 285 Джонс - Ган Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс назвал причины перехода в тяжелый дивизион.

«Я перестал изучать записи боев и начал относиться ко всему, как к рутине. Страх пропал – я перестал бояться этих парней.

Кроме того, я был недоволен своей зарплатой. При этом мне противостояли такие парни, как Доминик Рейес, который мечтал о поединке со мной с колледжа и был неизвестен широкой публике.

Поэтому я хотел чего-то большего. Я хотел снова начать нервничать перед боями. Я хотел снова испытывать страх. Я думаю, что страх – это здорово. Теперь я чувствую себя прежним, перед дебютом в тяжелом весе», – сказал Джонс.

5 марта на UFC 285 Джонс подерется с Сирилом Ганом за вакантный титул в тяжелом весе.

Джон Джонс возвращается в октагон спустя три года и подерется за пояс с Ганом: онлайн UFC 285

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7 комментариев

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Kanan Jarrus
Ответ Иса Умаров
единственный его страх был кормье, поэтому перед боем всегда был напичкан всеми возможными химиями. и не стесняясь перед вторым боем по самые не хочу напичкался. это говорит о том что кормье всё-таки выше и лучше его как человек и как боец.
кормье - 🐐, а джонс - туринабольщик жалкий
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sanek maloi
Ну его можно понять, перебил всех топов своего дивизиона, самый молодой чемп гаса, в моментах, мотивация уже не та, тем более Джонс сам по себе куражной.
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TheReal_TMAC
Скорее, наоборот, страх появился после плотного боя с Сантосом и очень опасного боя с Рейесом, что уже не такой быстрый и ловкий для полутяжа.
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Kanan Jarrus
мистер туринабол быстро смекнул что без допинга он никто даже с рейесами и сантосами и решил хоть срубить бабла в тяжах перед тотальным разоблачением
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Demon69
Согласен,если нет страха,значит перерос.Ган умный и хитрый,тем интереснее дебют)
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gosha7202@mail.ru
Ушел в поисках мотивации для самого себя и для большего величия
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Иса Умаров
единственный его страх был кормье, поэтому перед боем всегда был напичкан всеми возможными химиями. и не стесняясь перед вторым боем по самые не хочу напичкался. это говорит о том что кормье всё-таки выше и лучше его как человек и как боец.
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