Джонс – про уход из полутяжелого веса: «Страх пропал – я перестал бояться этих парней»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс назвал причины перехода в тяжелый дивизион.

«Я перестал изучать записи боев и начал относиться ко всему, как к рутине. Страх пропал – я перестал бояться этих парней.

Кроме того, я был недоволен своей зарплатой. При этом мне противостояли такие парни, как , который мечтал о поединке со мной с колледжа и был неизвестен широкой публике.

Поэтому я хотел чего-то большего. Я хотел снова начать нервничать перед боями. Я хотел снова испытывать страх. Я думаю, что страх – это здорово. Теперь я чувствую себя прежним, перед дебютом в тяжелом весе», – сказал Джонс.

5 марта на UFC 285 Джонс подерется с за вакантный титул в тяжелом весе.

Джон Джонс возвращается в октагон спустя три года и подерется за пояс с Ганом: онлайн UFC 285