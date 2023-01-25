Хирн – о поединке Пола и Фьюри: «Это опасный бой для Джейка, он может проиграть Томми»
Британский промоутер Эдди Хирн считает, что Джейк Пол может проиграть начинающему профессионалу Томми Фьюри, несмотря на изначальный статус фаворита.
Напомним, что боксерский поединок между Полом и Фьюри состоится 25 февраля в Саудовской Аравии.
«Я считаю Джейка Пола большим фаворитом в бою против Томми Фьюри. За 35 лет в боксе я понял одно: психологическое состояние здесь так же важно, как и в обычной жизни.
Ты можешь провести потрясающую подготовку, но если ты не настроен к войне, тогда все может пойти наперекосяк.
Но Джейк может проиграть Томми Фьюри. Я считаю, что это опасный бой для Пола, и уважаю его за то, что он его принял.
Я не очень хорошо знаю Томми, но мне доводилось видеть его в деле. У него не получится стать чемпионом Британии, у него много чего не выйдет.
Но он умеет драться. И он непобежденный боец. Так что мне это по душе. Думаю, это хороший бой. Я в предвкушении», – сказал Хирн.
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