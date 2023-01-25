Хирн – о поединке Пола и Фьюри: «Это опасный бой для Джейка, он может проиграть Томми»

Британский промоутер считает, что может проиграть начинающему профессионалу Томми Фьюри, несмотря на изначальный статус фаворита.

Напомним, что боксерский поединок между Полом и Фьюри состоится 25 февраля в Саудовской Аравии.

«Я считаю Джейка Пола большим фаворитом в бою против Томми Фьюри. За 35 лет в боксе я понял одно: психологическое состояние здесь так же важно, как и в обычной жизни.

Ты можешь провести потрясающую подготовку, но если ты не настроен к войне, тогда все может пойти наперекосяк.

Но Джейк может проиграть Томми Фьюри. Я считаю, что это опасный бой для Пола, и уважаю его за то, что он его принял.

Я не очень хорошо знаю Томми, но мне доводилось видеть его в деле. У него не получится стать чемпионом Британии, у него много чего не выйдет.

Но он умеет драться. И он непобежденный боец. Так что мне это по душе. Думаю, это хороший бой. Я в предвкушении», – сказал Хирн.

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