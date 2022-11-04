Тренер Пола против боя Джейка и Фьюри-младшего: «Кого бил Томми? Сколько PPV он продал?

Теги бокс Томми Фьюри Джейк Пол Пол — Фьюри Бокс/MMA/UFC

Би Джей Флорес, тренер начинающего боксера Джейка Пола, заявил, что не хочет, чтобы его подопечный бился с Томми Фьюри.

«Напомните мне, кого побил Томми Фьюри? Может быть, он кода-то был главным событием какого-то вечера бокса?

Сколько было продано платных трансляций в поединках с его участием? Я не говорю, что он не сможет боксировать с Джейком. У него сейчас 8-0, но он ни с кем не дрался», – сказал Флорес.

Джейк Пол вызвал Канело: «Все говорили, что я не могу побить ударника, но я сделал это»

Джейк Пол вызвал на бой Нейта Диаза: «Перестань быть сукой и дерись со мной»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные