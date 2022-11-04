Тренер Пола против боя Джейка и Фьюри-младшего: «Кого бил Томми? Сколько PPV он продал?

Би Джей Флорес, тренер начинающего боксера , заявил, что не хочет, чтобы его подопечный бился с Томми Фьюри.

«Напомните мне, кого побил Томми Фьюри? Может быть, он кода-то был главным событием какого-то вечера бокса?

Сколько было продано платных трансляций в поединках с его участием? Я не говорю, что он не сможет боксировать с Джейком. У него сейчас 8-0, но он ни с кем не дрался», – сказал Флорес.

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