Менеджер Федора – о будущем бойца: «Кто знает, может он подерется с Джейком Полом?»

Джерри Миллен, менеджер в США, допускает, что именитый тяжеловес не покинет спорт после боя с .

Напомним, что в ночь на 5 февраля Емельяненко-старший подерется с Бейдером за титул в тяжелом весе. Этот поединок должен стать последним в карьере Федора.

«Кто знает, может быть, он попробует бокс. Даже в США, потому что Джейк Пол ищет оппонента, так что, возможно, мы подеремся с по правилам бокса.

Посмотрим, что получится. Федор хочет провести время со своей прекрасной семьей, потому что дети растут очень быстро.

Я буду скучать по боям Федора. Когда он дерется, у меня ощущение, что дерется мой младший брат», – сказал Миллен.

Джейк Пол: «Нганну – самый крутой человек на планете, и он свободный агент, потому что сам так решил»

Конор – о контракте Пола с PFL: «Какой же идиот. Ради чего, дурачок?»