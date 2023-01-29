Менеджер Федора – о будущем бойца: «Кто знает, может он подерется с Джейком Полом?»

Теги Федор Емельяненко Райан Бейдер Bellator бокс Джейк Пол Емельяненко – Бейдер Бокс/MMA/UFC

Джерри Миллен, менеджер Федора Емельяненко в США, допускает, что именитый тяжеловес не покинет спорт после боя с Райаном Бейдером.

Напомним, что в ночь на 5 февраля Емельяненко-старший подерется с Бейдером за титул Bellator в тяжелом весе. Этот поединок должен стать последним в карьере Федора.

«Кто знает, может быть, он попробует бокс. Даже в США, потому что Джейк Пол ищет оппонента, так что, возможно, мы подеремся с Джейком Полом по правилам бокса.

Посмотрим, что получится. Федор хочет провести время со своей прекрасной семьей, потому что дети растут очень быстро.

Я буду скучать по боям Федора. Когда он дерется, у меня ощущение, что дерется мой младший брат», – сказал Миллен.

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3 комментария

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Ма Из
Лавры младшенького не дают покоя?
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Demon69
Джерри Миллен ,статьей ниже написал"мне важно защитить наследие Федора".....Это на старости лет за пару лямов бачинских улететь в нокаут от Джейка Пола))))Чую выжмут из старшего все что можно ,как из и младшего
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zdr7qy9vq9
Наш Пёдор победит нокаутом блогера в первом раунде
Крайний Император 👑
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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