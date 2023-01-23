Никита Крылов: «У Анкалаева вряд ли будут проблемы с Хиллом»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Никита Крылов Гловер Тейшейра Магомед Анкалаев Иржи Прохазка Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Полутяжеловес UFC Никита Крылов оценил шансы Магомеда Анкалаева в поединке с Джамалом Хиллом.

«Думаю, что Анкалаев опаснее. Он тоже левша и очень хорошо чувствует дистанцию, а Иржи Прохазка идет в атаки более открыто, пропускает, и Хилл как контрпанчер будет для него более неудобным, чем тот же Гловер Тейшейра.

Кто первым болтанет соперника, тот и будет ближе к победе, так что в бою с Прохазкой Хилл, мне кажется, если не фаворитом, то, по крайней мере, на равных шансах.

А у Анкалаева вряд ли будут проблемы с Хиллом. Мне кажется, что он по очкам переработает, не даст по себе попасть.

Хилл в большинстве схваток дерется с правшами, с левшой ему будет уже не так удобно. Так что я бы Анкалаева выделил как фаворита в этом поединке», – сказал Крылов.

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6 комментариев

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RaNk-1
Ответ Вячеслав Тотров
С Хиллом будут проблемы у всех. Я считал партер его слабой стороной,но учитывая ,что один из лучших в этом дивизионе по переводам с большим трудом повалил его и не смог удержать,то это о многом говорит. Стойка же у него нестандартная,арсенал ударов богатый и руками и ногами,сила в ударах огромная. А Анкалаева в стойке перебивал и Крылов и Блахович.Да и Сантоса не сказать,что он явно перебил. Действует слишком академично и прямолинейно. Ему надо добавлять в агрессии и нестандартности ударов, иначе Хилл его считает и подловит
Гловер мастер БЖЖ, а не борьбы. Переводы это не самая сильная его сторона.
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realsila
Ответ Вячеслав Тотров
С Хиллом будут проблемы у всех. Я считал партер его слабой стороной,но учитывая ,что один из лучших в этом дивизионе по переводам с большим трудом повалил его и не смог удержать,то это о многом говорит. Стойка же у него нестандартная,арсенал ударов богатый и руками и ногами,сила в ударах огромная. А Анкалаева в стойке перебивал и Крылов и Блахович.Да и Сантоса не сказать,что он явно перебил. Действует слишком академично и прямолинейно. Ему надо добавлять в агрессии и нестандартности ударов, иначе Хилл его считает и подловит
Сантос в свои 38 хорошо потряс Анкалаева
+1
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-1
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Александр Степанов
Ответ Вячеслав Тотров
С Хиллом будут проблемы у всех. Я считал партер его слабой стороной,но учитывая ,что один из лучших в этом дивизионе по переводам с большим трудом повалил его и не смог удержать,то это о многом говорит. Стойка же у него нестандартная,арсенал ударов богатый и руками и ногами,сила в ударах огромная. А Анкалаева в стойке перебивал и Крылов и Блахович.Да и Сантоса не сказать,что он явно перебил. Действует слишком академично и прямолинейно. Ему надо добавлять в агрессии и нестандартности ударов, иначе Хилл его считает и подловит
Максимально странно сравнивать старого Гловера и молодого Магу.

Если соперники в бою с Магой периодически действуют удачнее, то это ничего не значит с глобальной точки зрения. И Крылова и Сантоса он победил уверенно, Блаховича вообще с травмой победил (ничья полный булщит)

Хилл провел хороший бой против старика, которому тупо уже не хватило огня, но пока рано выдавать ему авансы. Посмотрим что он покажет против Иржи.
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Арни Терминатор
Хилл скользкий как рыбка.
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Вячеслав Тотров
С Хиллом будут проблемы у всех. Я считал партер его слабой стороной,но учитывая ,что один из лучших в этом дивизионе по переводам с большим трудом повалил его и не смог удержать,то это о многом говорит.
Стойка же у него нестандартная,арсенал ударов богатый и руками и ногами,сила в ударах огромная.
А Анкалаева в стойке перебивал и Крылов и Блахович.Да и Сантоса не сказать,что он явно перебил. Действует слишком академично и прямолинейно. Ему надо добавлять в агрессии и нестандартности ударов, иначе Хилл его считает и подловит
+16
-2
+14
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Егор Крид58
А выдержит ли Мага удар Джамала?
+7
-5
+2
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