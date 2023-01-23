Никита Крылов: «У Анкалаева вряд ли будут проблемы с Хиллом»

Полутяжеловес UFC Никита Крылов оценил шансы в поединке с .

«Думаю, что Анкалаев опаснее. Он тоже левша и очень хорошо чувствует дистанцию, а идет в атаки более открыто, пропускает, и Хилл как контрпанчер будет для него более неудобным, чем тот же .

Кто первым болтанет соперника, тот и будет ближе к победе, так что в бою с Прохазкой Хилл, мне кажется, если не фаворитом, то, по крайней мере, на равных шансах.

А у Анкалаева вряд ли будут проблемы с Хиллом. Мне кажется, что он по очкам переработает, не даст по себе попасть.

Хилл в большинстве схваток дерется с правшами, с левшой ему будет уже не так удобно. Так что я бы Анкалаева выделил как фаворита в этом поединке», – сказал Крылов.

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