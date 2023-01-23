Никита Крылов: «У Анкалаева вряд ли будут проблемы с Хиллом»
Полутяжеловес UFC Никита Крылов оценил шансы Магомеда Анкалаева в поединке с Джамалом Хиллом.
«Думаю, что Анкалаев опаснее. Он тоже левша и очень хорошо чувствует дистанцию, а Иржи Прохазка идет в атаки более открыто, пропускает, и Хилл как контрпанчер будет для него более неудобным, чем тот же Гловер Тейшейра.
Кто первым болтанет соперника, тот и будет ближе к победе, так что в бою с Прохазкой Хилл, мне кажется, если не фаворитом, то, по крайней мере, на равных шансах.
А у Анкалаева вряд ли будут проблемы с Хиллом. Мне кажется, что он по очкам переработает, не даст по себе попасть.
Хилл в большинстве схваток дерется с правшами, с левшой ему будет уже не так удобно. Так что я бы Анкалаева выделил как фаворита в этом поединке», – сказал Крылов.
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Если соперники в бою с Магой периодически действуют удачнее, то это ничего не значит с глобальной точки зрения. И Крылова и Сантоса он победил уверенно, Блаховича вообще с травмой победил (ничья полный булщит)
Хилл провел хороший бой против старика, которому тупо уже не хватило огня, но пока рано выдавать ему авансы. Посмотрим что он покажет против Иржи.
Стойка же у него нестандартная,арсенал ударов богатый и руками и ногами,сила в ударах огромная.
А Анкалаева в стойке перебивал и Крылов и Блахович.Да и Сантоса не сказать,что он явно перебил. Действует слишком академично и прямолинейно. Ему надо добавлять в агрессии и нестандартности ударов, иначе Хилл его считает и подловит