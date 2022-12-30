Менеджер Крылова: «Никита в двух боях от возможности претендовать на чемпионский бой»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Никита Крылов Бокс/MMA/UFC

Александр Скаредин, менеджер полутяжеловеса UFC Никиты Крылова, считает, что боец в двух боях за титул.

В конце февраля Крылов подерется с Райаном Спэнном на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

«Это знаковый бой. И в случае победы Никита серьезно приблизиться к титульной гонке. Никита сейчас находится в лагере в Кисловодске и будет находиться там весь февраль.

Никита рвется к своему титульному шансу в UFC. Думаю, Крылов сейчас в двух боях от возможности претендовать на чемпионский бой», – сказал менеджер.

30-летний россиянин занимает восьмое место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC.

Бой Никиты Крылова и Райана Спэнна 25 февраля возглавит UFC Fight Night

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1 комментарий

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DanaWhite
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Не знаю как он собирается биться за титул, но бои его не дают уверенности что он продержится 5 раундов
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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