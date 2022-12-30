Менеджер Крылова: «Никита в двух боях от возможности претендовать на чемпионский бой»
Александр Скаредин, менеджер полутяжеловеса UFC Никиты Крылова, считает, что боец в двух боях за титул.
В конце февраля Крылов подерется с Райаном Спэнном на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.
«Это знаковый бой. И в случае победы Никита серьезно приблизиться к титульной гонке. Никита сейчас находится в лагере в Кисловодске и будет находиться там весь февраль.
Никита рвется к своему титульному шансу в UFC. Думаю, Крылов сейчас в двух боях от возможности претендовать на чемпионский бой», – сказал менеджер.
30-летний россиянин занимает восьмое место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC.
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