Менеджер Крылова: «Никита в двух боях от возможности претендовать на чемпионский бой»

Александр Скаредин, менеджер полутяжеловеса UFC Никиты Крылова, считает, что боец в двух боях за титул.

В конце февраля Крылов подерется с Райаном Спэнном на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

«Это знаковый бой. И в случае победы Никита серьезно приблизиться к титульной гонке. Никита сейчас находится в лагере в Кисловодске и будет находиться там весь февраль.

Никита рвется к своему титульному шансу в UFC. Думаю, Крылов сейчас в двух боях от возможности претендовать на чемпионский бой», – сказал менеджер.

30-летний россиянин занимает восьмое место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC.

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