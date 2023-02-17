Артем Резников о будущем: «Даже если мы не договоримся с АСА, один бой с Баговым они мне дадут»

Теги UFC MMA Bellator ACA Али Багов Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Артем Резников о своем будущем после финала гран-при с Эдуардом Вартаняном:

«Я не знаю, буду общаться с лигой, смотря какие условия. Я уверен, что даже если мы не договоримся и я захочу в Bellator или UFC, они мне дадут один бой с Али Баговым. Это будет хороший бой, от которого выиграют, и мы и лига»

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