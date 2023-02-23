Порье ответил Махачеву: «Как дела?»

Топовый легковес UFC Дастин Порье отреагировал на заявление чемпиона дивизиона в соцсетях.

Ранее Махачев, желая найти соперника, написал: «Кто следующий?»

«Как дела?» – написал Порье.

Порье дважды дрался за титул неоспоримого чемпиона UFC в легком весе. Осенью 2019 года он проиграл удушающим приемом , а два года спустя – .

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