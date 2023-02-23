Порье ответил Махачеву: «Как дела?»
Топовый легковес UFC Дастин Порье отреагировал на заявление чемпиона дивизиона Ислама Махачева в соцсетях.
Ранее Махачев, желая найти соперника, написал: «Кто следующий?»
«Как дела?» – написал Порье.
Порье дважды дрался за титул неоспоримого чемпиона UFC в легком весе. Осенью 2019 года он проиграл удушающим приемом Хабибу Нурмагомедову, а два года спустя – Чарльзу Оливейре.
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