Порье ответил Махачеву: «Как дела?»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Дастин Порье отреагировал на заявление чемпиона дивизиона Ислама Махачева в соцсетях.

Ранее Махачев, желая найти соперника, написал: «Кто следующий?»

«Как дела?» – написал Порье.

Порье дважды дрался за титул неоспоримого чемпиона UFC в легком весе. Осенью 2019 года он проиграл удушающим приемом Хабибу Нурмагомедову, а два года спустя – Чарльзу Оливейре.

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1 комментарий

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Kanan Jarrus
где-то в параллельной вселенной если бы махачев опустился до уровня униженных середняков диаза/чикена: “your wife’s in my DM’s”
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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