Волкановски опубликовал видео разговора с Махачевым после UFC 284: «Проведем реванш в Абу-Даби? Ты заслужил»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски и обладатель титула в легком весе Ислам Махачев договорились о реванше в Абу-Даби после поединка на UFC 284 в австралийском Перте.

Волкановски опубликовал видео диалога в подтрибунном помещении.

«Сделаем это снова?», – обратился Волкановски к Махачеву.

Ислам: «Конечно».

Волкановски: «Может быть, в Абу-Даби. Ты заслуживаешь боя там, моя очередь быть освистанным».

Позже Волкановски повторил свою просьбу, когда вокруг стало еще больше людей.

Волкановски: «Проведем реванш?»

Махачев: «Да, почему нет?»

Менеджер Махачева: «На этот раз в Абу-Даби».

Волкановски: «Да, это справедливо».

Что дальше делать Махачеву: Конор, реванш с Оливейрой или уход в другой вес?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кот Ученый
волкановски что-то совсем куда-то не туда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий