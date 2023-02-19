Волкановски опубликовал видео разговора с Махачевым после UFC 284: «Проведем реванш в Абу-Даби? Ты заслужил»

Чемпион UFC в полулегком весе и обладатель титула в легком весе договорились о реванше в Абу-Даби после поединка на UFC 284 в австралийском Перте.

Волкановски опубликовал видео диалога в подтрибунном помещении.

«Сделаем это снова?», – обратился Волкановски к Махачеву.

Ислам: «Конечно».

Волкановски: «Может быть, в Абу-Даби. Ты заслуживаешь боя там, моя очередь быть освистанным».

Позже Волкановски повторил свою просьбу, когда вокруг стало еще больше людей.

Волкановски: «Проведем реванш?»

Махачев: «Да, почему нет?»

Менеджер Махачева: «На этот раз в Абу-Даби».

Волкановски: «Да, это справедливо».

Что дальше делать Махачеву: Конор, реванш с Оливейрой или уход в другой вес?