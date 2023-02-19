Волкановски опубликовал видео разговора с Махачевым после UFC 284: «Проведем реванш в Абу-Даби? Ты заслужил»
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски и обладатель титула в легком весе Ислам Махачев договорились о реванше в Абу-Даби после поединка на UFC 284 в австралийском Перте.
Волкановски опубликовал видео диалога в подтрибунном помещении.
«Сделаем это снова?», – обратился Волкановски к Махачеву.
Ислам: «Конечно».
Волкановски: «Может быть, в Абу-Даби. Ты заслуживаешь боя там, моя очередь быть освистанным».
Позже Волкановски повторил свою просьбу, когда вокруг стало еще больше людей.
Волкановски: «Проведем реванш?»
Махачев: «Да, почему нет?»
Менеджер Махачева: «На этот раз в Абу-Даби».
Волкановски: «Да, это справедливо».
Что дальше делать Махачеву: Конор, реванш с Оливейрой или уход в другой вес?
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