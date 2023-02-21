Махачев – про обвинения в жульничестве с капельницей: «Любой российский спортсмен должен быть готов к такому»

Чемпион UFC в легком весе прокомментировал обвинения от команды .

После победы на UFC 284 россиянина обвинили в использовании запрещенной капельницы.

«Я был расслаблен, потому что любой российский спортсмен должен быть готов к такого рода обвинениям. Иностранцам тяжело состязаться с нами в любых видах спорта.

Команда Волкановски была расстроена поражением, поэтому пыталась раскачать как-то эту тему. От USADA и других организаций ко мне не было никаких претензий изначально.

В среду у всех бойцов UFC австралийская комиссия брала кровь из вены. Такое было впервые. У меня взяли три флакона крови, поэтому остался след на руке. В четверг была фотосессия.

Зачем мне в четверг ставить капельницу, если я дерусь в воскресенье? Мне говорили адвокаты, что я могу обвинить их в клевете. Но я не стал этого делать. Я знаю, что я из России, и у многих спортсменов есть проблемы с этим», – сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

«У нас нет доказательств, но точно знаем: он что-то использовал». Кто обвиняет Махачева и что говорят официальные лица