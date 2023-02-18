USADA: «К Махачеву и его команде нет претензий. Он не является нарушителем каких-либо правил»

Антидопинговое агентство США высказалось по поводу обвинений, предъявленных командой к .

Ранее в команде австралийца заявили, что у них есть доказательства того, что Махачев использовал внутривенные инъекции, чтобы быстрее восстановиться после весогонки к 284.

«Мы не будем расследовать что-либо в отношении Махачева. К нему и его команде нет претензий, он не является нарушителем каких-либо правил», – сказали в USADA.

Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?