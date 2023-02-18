USADA: «К Махачеву и его команде нет претензий. Он не является нарушителем каких-либо правил»

Теги UFC USADA MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Антидопинговое агентство США высказалось по поводу обвинений, предъявленных командой Алекса Волкановски к Исламу Махачеву.

Ранее в команде австралийца заявили, что у них есть доказательства того, что Махачев использовал внутривенные инъекции, чтобы быстрее восстановиться после весогонки к UFC 284.

«Мы не будем расследовать что-либо в отношении Махачева. К нему и его команде нет претензий, он не является нарушителем каких-либо правил», – сказали в USADA.

Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?

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11 комментариев

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Арни Терминатор
С Хукера надо спрос взять за язык, нечего кукарекат.
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Прогноз Черданцева
Ответ заратустра-будрайтис
Но как же всемирный заговор против российских спортсменов?
про который ты рассказывал?
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RAMIK
Что и требовалось доказать. Теперь ждём среды и ждём Азиза.
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Elkorazon01
Санек малой че теперь скажешь? Арабы дали бабло или Хабиб?
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Bleffinho
По-моему команда Волкановски подставила самого Волкановски. Вроде хороший мужик, но теперь шлейфик позорника клеветнического будет за ним тянуться
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Tottenhamon21
тренеры волкановски и некоторые члены команды, вроде хукера, обделались.всегда нужно предъявлять доказательства. болтали, что есть доки, но в итоге выставили себе клоунами. теперь будут выпрашивать реванш. а хукер вообще мерзкий позорник, его бьют все, кому не лень, а он еще рот открывает.
+2
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+2
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Ussaev M
у австралийцов план не сработал. Махачев не должен был успеть восстановиться по их расчетам. Но увы. не смотря на это Ислам победил
+5
0
+5
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Streetbor
волкановски и тут проиграли бгг
+8
0
+8
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заратустра-будрайтис
Но как же всемирный заговор против российских спортсменов?
+5
-1
+4
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Oleg Where
Надо было еще добавить:
PS Хукер и Лопес клоуны
+16
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RashNomadKazakh
Отлично.
+12
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