USADA: «К Махачеву и его команде нет претензий. Он не является нарушителем каких-либо правил»
Антидопинговое агентство США высказалось по поводу обвинений, предъявленных командой Алекса Волкановски к Исламу Махачеву.
Ранее в команде австралийца заявили, что у них есть доказательства того, что Махачев использовал внутривенные инъекции, чтобы быстрее восстановиться после весогонки к UFC 284.
«Мы не будем расследовать что-либо в отношении Махачева. К нему и его команде нет претензий, он не является нарушителем каких-либо правил», – сказали в USADA.
Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?
PS Хукер и Лопес клоуны