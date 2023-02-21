Гаджиев – про второе место Махачева в рейтинге UFC: «Это справедливо с точки зрения математики»
Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает справедливым второе место Ислама Махачева в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.
«Предположу, что Махачев действительно второй. Это справедливо с точки зрения математики. Уверен, что рейтинг pound-for-pound очень сложно вести на основе каких-либо впечатлений Даны Уайта, Шона Шелби и кого-то еще.
Да, они важны, и, может быть, имеют готовое решение, но в целом рейтинг складывается на основе математической формулы.
Видимо, для того чтобы стать первым, нужно было побеждать Волкановски досрочно. А главное в этом то, что первое место Ислама – просто вопрос времени, и мы с вами это отлично понимаем», – сказал Гаджиев.
Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?
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