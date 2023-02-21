Гаджиев – про второе место Махачева в рейтинге UFC: «Это справедливо с точки зрения математики»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Камил Гаджиев Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает справедливым второе место Ислама Махачева в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.

«Предположу, что Махачев действительно второй. Это справедливо с точки зрения математики. Уверен, что рейтинг pound-for-pound очень сложно вести на основе каких-либо впечатлений Даны Уайта, Шона Шелби и кого-то еще.

Да, они важны, и, может быть, имеют готовое решение, но в целом рейтинг складывается на основе математической формулы.

Видимо, для того чтобы стать первым, нужно было побеждать Волкановски досрочно. А главное в этом то, что первое место Ислама – просто вопрос времени, и мы с вами это отлично понимаем», – сказал Гаджиев.

Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?

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3 комментария

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sanek maloi
Ответ Сергей Постол
Не очень понятно с точки зрения какой математики Камилу кажется все справедливым.
Он под коксом, там своя математика в голове)))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Timurbai
Ответ Сергей Постол
Не очень понятно с точки зрения какой математики Камилу кажется все справедливым.
Согласен 😀 Не хватает фото как из мальчишника в Вегасе в казино, где у Гаджиева в голове формулы подсчёта рейтинга P4P крутятся ))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Постол
Не очень понятно с точки зрения какой математики Камилу кажется все справедливым.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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