Гаджиев – про второе место Махачева в рейтинге UFC: «Это справедливо с точки зрения математики»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает справедливым второе место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий.

«Предположу, что Махачев действительно второй. Это справедливо с точки зрения математики. Уверен, что рейтинг pound-for-pound очень сложно вести на основе каких-либо впечатлений Даны Уайта, Шона Шелби и кого-то еще.

Да, они важны, и, может быть, имеют готовое решение, но в целом рейтинг складывается на основе математической формулы.

Видимо, для того чтобы стать первым, нужно было побеждать досрочно. А главное в этом то, что первое место Ислама – просто вопрос времени, и мы с вами это отлично понимаем», – сказал Гаджиев.

Махачев не стал лучшим бойцом P4P, хотя победил его лидера. А как устроен этот рейтинг?