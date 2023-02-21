Ислам Махачев: «Поединок в другой весовой категории – новый вызов для меня»

Чемпион UFC в легком весе ответил на вопрос о возможном переходе в другой дивизион.

«Все хотят пояс, все хотят подраться со мной. Но до того, как я стал чемпионом ни один из них, как и Дана Уайт, не мог назвать мое имя.

Мне было бы интересно попробовать себя в другой весовой категории. Если UFC мне предложит это, я точно попробую. Двойной чемпион – это останется надолго.

Я люблю конкуренцию. Был у меня чемпионский бой, был за звание P4P. Поединок в другой весовой категории – новый вызов для меня», – сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

Что дальше делать Махачеву: Конор, реванш с Оливейрой или уход в другой вес?