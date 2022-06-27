Александр Емельяненко вызвал Магомед Исмаилова на бой по правилам бокса

Российский тяжеловес Александр Емельяненко обратился к бывшему сопернику Магомеду Исмаилову.
«Магомед Исмаилов больше не хочет со мной драться, видимо, он бережет свою лысую голову.
Возможно, перчатки весом 10-14 унций заставят его передумать?», – сказал Емельяненко.
В июле 2020-го Емельяненко проиграл Исмаилову техническим нокаутом. В сентябре у Александра запланирован бой с Вячеславом Дациком.
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