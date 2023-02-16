Боец UFC Карлос Мота дисквалифицирован на два года из-за мельдония

Атлетическая комиссия Невады дисквалифицировала на два года бойца UFC наилегчайшего дивизиона Карлоса Моту.

Допинг-проба бойца дала положительный результат на мельдоний – метаболический модулятор, запрещенный антидопинговым агентством США.

Вместе с двухлетней дисквалификацией Мота был оштрафован на почти 3 тысячи долларов. Боец сможет вернуться к соревнованиям 29 октября 2024 года.

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