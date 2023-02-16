Боец UFC Карлос Мота дисквалифицирован на два года из-за мельдония

Теги наилегчайший вес допинг UFC USADA MMA Бокс/MMA/UFC

Атлетическая комиссия Невады дисквалифицировала на два года бойца UFC наилегчайшего дивизиона Карлоса Моту.

Допинг-проба бойца дала положительный результат на мельдоний – метаболический модулятор, запрещенный антидопинговым агентством США.

Вместе с двухлетней дисквалификацией Мота был оштрафован на почти 3 тысячи долларов. Боец сможет вернуться к соревнованиям 29 октября 2024 года.

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5 комментариев

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Vladlen Mironov
Ответ Гусейн Магомедрасулов
А я заметил. После приёма утомляемость снижается
Если правильно есть и спать, утомляемость тоже снижается
Срочно запретить еду и сон
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Иванов
Ответ Гусейн Магомедрасулов
А я заметил. После приёма утомляемость снижается
Эффект плацебо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Ответ Всем мир
Употреблял капсулы в 16 году, когда тренировался каждый день по два раза, вообще разницы не заметил за 2 курса 🤷‍♂️ хрен его знает, по какой причине они признали это допингом. Хотя, причины , наверное , были 😉
А я заметил. После приёма утомляемость снижается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Всем мир
Ответ Блинчик
За что??? Мельдоний же совершенно бесполезен!
Употреблял капсулы в 16 году, когда тренировался каждый день по два раза, вообще разницы не заметил за 2 курса 🤷‍♂️ хрен его знает, по какой причине они признали это допингом. Хотя, причины , наверное , были 😉
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блинчик
За что??? Мельдоний же совершенно бесполезен!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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