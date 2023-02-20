Стерлинг раскритиковал фанатов из Чечни и Дагестана: «Меня раздражает, что они не могут анализировать бои»

Теги легчайший вес UFC Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал, что ему не нравится в фанатах ММА из кавказских регионов России.

«Одна из вещей, которые меня по-настоящему раздражают, это кавказские фанаты, в частности дагестанцы и чеченцы, хотя мне нравятся эти ребята. Они классные, но как фанаты…

Они не могут анализировать бои, потому что когда они говорят, что у кого-то хорошие навыки в определенном аспекте, то просто отдают должное за то, что увидели в предыдущих выступлениях бойца.

И когда я говорю, что его соперник хорошо себя показывает, мне говорят, что я хейтер», – сказал Стерлинг.

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9 комментариев

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Zakal
а как анализировать бои?Стерлинг за контроль или тейкдаун получает победу.Анкалаев делает контроль и тейкданы получает ничью.Петя делает тейкдауны получает поражение.Где логика?
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Мага осторожный
это Стерлинг ещё в России на турнирах не был, когда они толпами в клетки запрыгивают...
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Elkorazon01
Ответ sanek maloi
Братья, за такие слова, мы должны атаковать соцсети этого *****, если кто может на английском, чтобы знал свое место и больше не делал такие вещи жиесть)
🤡
0
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-5
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Крыс Пол
Леее, мы тибе покажем глубокую аналитику. Скинь локацию толька!
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+2
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sanek maloi
Братья, за такие слова, мы должны атаковать соцсети этого *****, если кто может на английском, чтобы знал свое место и больше не делал такие вещи жиесть)
+3
-1
+2
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Elkorazon01
Ответ Вася Енотов
Ну всё Стерлинг, нарвался)). Теперь тебя заминусуют на всех форумах и соц сетях)))
После того как Стерлинг унизил пёдра такие как ты минусовали его)
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-2
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Kanan Jarrus
по ссылке видео, где стерлинг просто рассуждает о следующем сопернике для махачева. админы совсем что ли крыша поехала
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-3
-3
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Vladlen Mironov
Ответ Вася Енотов
Ну всё Стерлинг, нарвался)). Теперь тебя заминусуют на всех форумах и соц сетях)))
Этого актера и так уже весь адекватный мир не любит))
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Вася Енотов
Ну всё Стерлинг, нарвался)). Теперь тебя заминусуют на всех форумах и соц сетях)))
+5
-1
+4
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