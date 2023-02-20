Чемпион UFC в легчайшем весе рассказал, что ему не нравится в фанатах ММА из кавказских регионов России.

«Одна из вещей, которые меня по-настоящему раздражают, это кавказские фанаты, в частности дагестанцы и чеченцы, хотя мне нравятся эти ребята. Они классные, но как фанаты…

Они не могут анализировать бои, потому что когда они говорят, что у кого-то хорошие навыки в определенном аспекте, то просто отдают должное за то, что увидели в предыдущих выступлениях бойца.

И когда я говорю, что его соперник хорошо себя показывает, мне говорят, что я хейтер», – сказал Стерлинг.

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