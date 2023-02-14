Стерлинг уверен, что финиширует Волкановски: «Засабмитил бы его в первом-втором раунде»

Теги UFC Ислам Махачев Александр Волкановски Алджамейн Стерлинг Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг прокомментировал исход боя за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски, в котором Махачев победил единогласным решением судей.

«Если бы я боролся в партере с Волкановски, я на сто процентов уверен, что засабмитил его в первом-втором раунде.

Не скажу, что это будет так уж легко. Алекс проделал отличную работу в плане борьбы. Но я верю, что у меня получилось бы его финишировать», – сказал Стерлинг.

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4 комментария

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Руслан Чесебиев
При его виде у меня рвотный рефлекс срабатывает. Какой концерт он устроил в первом бою с Яном 🤢🤮
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sanek maloi
Петю ты тоже уже засамбитил, ничего не мог сделать кроме бек контроля.)
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MAKS$$
Если бы Петр Ян в просто не начудив не проиграл бы из-за своей глупости в первом бою против Алджо…сейчас било бы другая реальность… Ян Двалишвили вот кто должен бороться за титул а не клоун Алджо и Шон
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Abu Ibrahim
Алле, чувак. Ты с одноруким Диллашоу возился почти полные 2 раунда . Уймись .
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