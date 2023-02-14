Стерлинг уверен, что финиширует Волкановски: «Засабмитил бы его в первом-втором раунде»

Чемпион UFC в легчайшем весе прокомментировал исход боя за титул в легком весе между и , в котором Махачев победил единогласным решением судей.

«Если бы я боролся в партере с Волкановски, я на сто процентов уверен, что засабмитил его в первом-втором раунде.

Не скажу, что это будет так уж легко. Алекс проделал отличную работу в плане борьбы. Но я верю, что у меня получилось бы его финишировать», – сказал Стерлинг.

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