Брат Хабиба выложил фото на фоне моста «Золотые ворота»: «Сейчас бы в Махачкалу»

Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов находится в Сан-Франциско (Калифорния), где сделал фото на фоне моста «Золотые ворота».

«Сейчас бы в Махачкалу, а не вот это все», – подписал фото Нурмагомедов.

Нурмагомедов выиграл все 16 боев в профессиональной карьере. В последний раз он дрался в январе 2023 года, нокаутировав в первом раунде Раони Барселоса.

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