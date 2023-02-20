Брат Хабиба выложил фото на фоне моста «Золотые ворота»: «Сейчас бы в Махачкалу»

Теги легчайший вес UFC Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов находится в Сан-Франциско (Калифорния), где сделал фото на фоне моста «Золотые ворота».

«Сейчас бы в Махачкалу, а не вот это все», – подписал фото Нурмагомедов.

Нурмагомедов выиграл все 16 боев в профессиональной карьере. В последний раз он дрался в январе 2023 года, нокаутировав в первом раунде Раони Барселоса.

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3 комментария

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Его Величество Златан
Сейчас бы к братьям в джакузи, а не вот это вот все (с)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий
Сан-Франциско столица геев мира, в которой довольный россиянин, будучи весь найках и всяких джорданах, с издевательским сарказмом высмеивает ущербность российского города! Но иноагент дудь. Не перепутайте!
+10
-2
+8
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Фут.Боль
И ворота совсем не золотые, - добавил Умар.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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