Тимур Валиев может стать участником нового сезона TUF. Летом россиянина уволили из UFC

Теги легчайший вес UFC MMA The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Тимур Валиев Бокс/MMA/UFC

MMA Latinoamerica опубликовала списки участников отбора на новый сезон реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором команды возглавят Конор Макгрегор и Майкл Чендлер.

В списке участников из легчайшего дивизиона есть имя Тимура Валиева, который покинул UFC летом 2022-го. Россиянин провел четыре боя в промоушене: два раза победил, один поединок признали несостоявшимся.

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2 комментария

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Саламбек Алаев
Что за старперский туф ? Сбитые летчики как и тренера что ли ?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Глеб Римский
Как-то маловато молодежи…
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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