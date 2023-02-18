Тимур Валиев может стать участником нового сезона TUF. Летом россиянина уволили из UFC

MMA Latinoamerica опубликовала списки участников отбора на новый сезон реалити-шоу , в котором команды возглавят и .

В списке участников из легчайшего дивизиона есть имя Тимура Валиева, который покинул летом 2022-го. Россиянин провел четыре боя в промоушене: два раза победил, один поединок признали несостоявшимся.

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