Тимур Валиев может стать участником нового сезона TUF. Летом россиянина уволили из UFC
MMA Latinoamerica опубликовала списки участников отбора на новый сезон реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором команды возглавят Конор Макгрегор и Майкл Чендлер.
В списке участников из легчайшего дивизиона есть имя Тимура Валиева, который покинул UFC летом 2022-го. Россиянин провел четыре боя в промоушене: два раза победил, один поединок признали несостоявшимся.
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