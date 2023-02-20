Чимаев – о следующем бое: «Иншааллах, вернемся после Рамадана»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Кевин Холланд UFC 279 Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев рассказал, когда планирует провести следующий поединок.

«Иншааллах, вернемся после Рамадана», – написал в соцсетях Чимаев.

Рамадан в 2023 году начнется 23 марта и закончится 21 апреля. Чимаев в последний раз дрался в сентябре 2022 года, за минуту победив Кевина Холланда на UFC 279.

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