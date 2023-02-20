Шавкат Рахмонов про бой с Чимаевым: «У меня только спортивный интерес»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

 Боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о возможном бое с Хамзатом Чимаевым:

«Надо у самого Хамзата узнать, будет ли он драться в полусреднем весе. Конечно, легче гонять в 84. Это зависит от него – что он хочет: титул в полусреднем или драться в среднем? Я думаю, в среднем весе Хамзат минимум в топ-5 будет. Буду ли я разочарован, если наш бой с Хамзатом не случится? Да нет, почему?! Мы никуда не убежим, если бой у нас будет. Если не будет – ничего страшного. У меня только спортивный интерес, а так личного такого ничего нет»

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