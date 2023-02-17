Кевин Ли объяснил вызов Чимаева: «Я очень хочу провести этот бой»

Полусредневес Кевин Ли, который вернулся в UFC, заявил, что хочет подраться с топовым соперником.

«Если называть имена, то я думаю, что моим соперником мог бы стать Шон Брэди. Он потерпел поражение в прошлом бою и прямо сейчас думает, чтобы как можно быстрее вернуться в гущу событий, тогда как я готов биться…

Когда я вызвал на бой , а я сделал это пару недель назад, я делал это на полном серьезе. Я очень хочу провести этот поединок, серьезно», – сказал Ли.

Ли уходил из UFC в 2021 году, с тех пор проведя всего один бой. В марте 2022 года Ли победил единогласным решением судей Диего Санчеса на турнире Eagle FC.

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