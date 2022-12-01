Холланд – о Чимаева: «Если он получит титульник в среднем весе, то я ухожу на пенсию»
Полусредневес UFC Кевин Холланд заявил, что Хамзат Чимаев не заслужил титульный поединок в среднем весе.
«Мой выход на пенсию был чертовски серьезным, и он все еще актуален. Если я проснусь в воскресенье после победы над Томпсоном и узнаю, что Чимаев получил чемпионский бой в среднем весе, не проведя ни одного поединка в этой весовой категории, то все, я на пенсии.
Я понимаю, бизнес есть бизнес, но это фаворитизм. В прошлом бою малыш не смог сделать вес и мне пришлось с ним драться, чтобы спасти ситуацию», – сказал Холланд.
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