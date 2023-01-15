Умар Нурмагомедов: «Нет смысла катить бочку на Стерлинга. Приму бой с Двалишвили»

Теги легчайший вес UFC MMA Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего дивизиона Умар Нурмагомедов считает, что нет смысла бросать вызов чемпиону UFC Алджамейну Стерлингу.

Нурмагомедов победил Раони Барселоса на UFC Fight Night 217. Бой завершился в первом раунде нокаутом.

«Меня поздравили Стерлинг и Мераб Двалишвили. Я же с ними сталкиваюсь как никак в PI и в других местах. Такое общение присутствует: поздравить, спросить как дела.

Неправильно говорить дружеские, но такие, приятельские отношения с ним. Мераб – очень приятный парень, хороший. Про него все хорошо отзываются.

Я разговаривал с Алджамейном, он собирается сделать один бой и поменять вес. Нет смысла на него бочку катить. А с Мерабом я не хочу трешток делать, но, конечно, если бой предложит, я его приму.

Вообще эта история с папахами: у него черная, у меня белая – имеет смысл. Мы соседи: Грузия, Дагестан – границу перешел, мы рядом. Наша гора и их гора впритык», – сказал Нурмагомедов.

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2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арни Терминатор
Ответ Кирилл Конопельченко
Ну ты и ничего не достиг чтобы говорить о титульнике. Постепенно через победы будет и бой за титул.
Смысл мариновать его?он ведь превосходить многих других бойцов из топ 10.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Конопельченко
Ну ты и ничего не достиг чтобы говорить о титульнике. Постепенно через победы будет и бой за титул.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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