Швейцария присоединилась к США, Канаде, Великобритании и Польше, решивших бойкотировать ЧМ-2023 по боксу из-за допуска России

Теги сборная России по боксу IBA бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Швейцария отказалась от участия в чемпионате мира-2023 по боксу из-за допуска на турнир спортсменов из России и Беларуси под своими флагами.

Ранее бойкот соревнованиям объявили в США, Канаде, Великобритании и Польше.

Совет директоров IBA, возглавляемый Умаром Кремлевым, проголосовал за отмену недопуска боксеров из России и Беларуси к международным соревнованиям. Решение вступило в силу 5 октября. Организация заявила, что хочет оставаться политически нейтральной и независимой и призвала к мирному урегулированию конфликтов.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Женский – с 15 по 31 марта в Дели (Индия).

Сборная США по боксу отказалась от участия в чемпионате мира, где россияне выступят под своим флагом

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5 комментариев

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MosesPray
Главное - кубинцы будут
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Iuasamotu
Ответ Шухрат Кесикбаев
в "нейтральных"
Ну да, нейтральных, ибо Швейцария не входит ни в ЕС, ни в НАТО.
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Сергей К
Ничего нового.
Даже банально как-то...
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Шухрат Кесикбаев
Ответ Iuasamotu
Россию не любят даже в нейтральных странах, так она некрасиво и некультурно себя ведёт
в "нейтральных"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Россию не любят даже в нейтральных странах, так она некрасиво и некультурно себя ведёт
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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