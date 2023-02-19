Швейцария присоединилась к США, Канаде, Великобритании и Польше, решивших бойкотировать ЧМ-2023 по боксу из-за допуска России

Швейцария отказалась от участия в чемпионате мира-2023 по боксу из-за допуска на турнир спортсменов из России и Беларуси под своими флагами.

Ранее бойкот соревнованиям объявили в США, Канаде, Великобритании и Польше.

Совет директоров , возглавляемый , проголосовал за отмену недопуска боксеров из России и Беларуси к международным соревнованиям. Решение вступило в силу 5 октября. Организация заявила, что хочет оставаться политически нейтральной и независимой и призвала к мирному урегулированию конфликтов.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Женский – с 15 по 31 марта в Дели (Индия).

Сборная США по боксу отказалась от участия в чемпионате мира, где россияне выступят под своим флагом