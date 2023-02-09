«Вслед за Америкой последуют бойкоты других западных стран». Главный тренер сборной России по боксу про отказ США от ЧМ
Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов прокомментировал решение США бойкотировать чемпионат мира.
Одна из причин Федерации бокса США – решение Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить боксерам из России и Беларуси выступать под своими национальными флагами.
«Понятно, что отказ сборной США от участия в чемпионате мира по боксу – это глупо, с одной стороны. С другой стороны, я ничем не удивлен.
К сожалению, недружественные страны будут бойкотировать или пытаться бойкотировать все соревнования – независимо от того бокс это или другой вид спорта, когда российская команда будет выходить под российским флагом и в случае победы будет играть российский гимн.
Я думаю, что вслед за Америкой последуют бойкоты других западных стран.
Я считаю, что не нужно идти на поводу у всего этого. Есть правила игры, которые приняли в частности руководство IBA. Это личное право американцев – бойкотировать или нет. Не думаю, что отсутствие американских боксеров на что-то сильно повлияет», – сказал Кравцов.
Сборная США по боксу отказалась от участия в чемпионате мира, где россияне выступят под своим флагом
Ну и что делать федерациям? Идти на принцип - вперёд. Будут посланы подальше и появятся новые федерации, или частные соревнования. Что вообще может и плюс. Международные федерации, в сегодняшнем виде, - пережиток прошлого.
Поэтому бан, по факту, будет не до решения какой то федерации, или коммитета этот бан отменить. Бан будет до тех пор, пока с нами не захотят соревноваться снова. Где то это произойдет быстро, а где то займет годы, если не десятиления.
"прокомментировал решение сборной России бойкотировать"
Или я чего то не понял или школьник писал эту дичь