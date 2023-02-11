Кремлев: «IBA предлагает поддержку всем боксерам из США. Ни один политик в мире не вправе лишать спортсменов их мечты стать чемпионами мира»

Теги сборная США бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Президент IBA Умар Кремлев заявил, что международная ассоциация бокса поможет спортсменам из США выступить на чемпионатах мира, несмотря на запрет американской федерации.

8 февраля федерация бокса США заявила, что мужская и женская американские сборные не выступят на ЧМ из-за допуска к участию России и Беларуси с флагом и гимном.

«IBA предлагает поддержку всем боксерам национальной сборной США для участия в чемпионатах мира 2023 года среди женщин и мужчин. Это решение не принадлежит самим спортсменам. Ни один из спортивных администраторов или политиков в мире не вправе лишать спортсменов их мечты стать чемпионами мира. Боксеры посвящают спорту всю свою жизнь, а администраторы и политики приходят и уходят.

IBA сделает все возможное, чтобы помочь спортсменам из США приехать и принять участие в чемпионате мира по боксу и окажет им помощь, в том числе финансовую. Для этого у нас есть программа финансовой поддержки. Мы будем бороться за каждого спортсмена, чтобы дать им возможность представлять свою страну и свой народ под флагом и гимном. Тем администраторам и политикам, которые лишают этого спортсменов, нет места в спорте», – сказал Кремлев.

Глава IBA Кремлев призвал МОК допустить россиян до соревнований: «Спортсмены – не политические инструменты. Они не заслужили, чтобы к ним так плохо относились»

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1 комментарий

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Demon69
В пору поднимать лозунг"Свободу Анджеле Дэвис",Я помню визит Саманты Смит.Вот уж не думал ,что это повторится,осталось воплотить "спасибо товарищу Сталину,за наше счастливое детство"
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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