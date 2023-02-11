Кремлев: «IBA предлагает поддержку всем боксерам из США. Ни один политик в мире не вправе лишать спортсменов их мечты стать чемпионами мира»
Президент IBA Умар Кремлев заявил, что международная ассоциация бокса поможет спортсменам из США выступить на чемпионатах мира, несмотря на запрет американской федерации.
8 февраля федерация бокса США заявила, что мужская и женская американские сборные не выступят на ЧМ из-за допуска к участию России и Беларуси с флагом и гимном.
«IBA предлагает поддержку всем боксерам национальной сборной США для участия в чемпионатах мира 2023 года среди женщин и мужчин. Это решение не принадлежит самим спортсменам. Ни один из спортивных администраторов или политиков в мире не вправе лишать спортсменов их мечты стать чемпионами мира. Боксеры посвящают спорту всю свою жизнь, а администраторы и политики приходят и уходят.
IBA сделает все возможное, чтобы помочь спортсменам из США приехать и принять участие в чемпионате мира по боксу и окажет им помощь, в том числе финансовую. Для этого у нас есть программа финансовой поддержки. Мы будем бороться за каждого спортсмена, чтобы дать им возможность представлять свою страну и свой народ под флагом и гимном. Тем администраторам и политикам, которые лишают этого спортсменов, нет места в спорте», – сказал Кремлев.
Глава IBA Кремлев призвал МОК допустить россиян до соревнований: «Спортсмены – не политические инструменты. Они не заслужили, чтобы к ним так плохо относились»
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