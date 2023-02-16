Исмаилов и Штырков проведут шестираундовый бой по боксу в Челябинске

Рамазан Исмаилов, брат и тренер , сообщил о следующем поединке бойца.

«Магомед сейчас готовится к бою, мы через две недели вылетаем. У нас будет бой в Челябинске с , шесть раундов, в 10-унцевых перчатках», – сказал Исмаилов-старший.

В 2020-м Исмаилов и Штырков провели бой по правилам ММА. Победил единогласным решением судей Магомед.

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