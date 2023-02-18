Кудряшов и Штырков подерутся по правилам бокса в апреле на турнире Pravda

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе проведет бой по правилам бокса против бойца ММА Ивана Штыркова.

Поединок состоится 23 апреля на турнире Pravda Boxing в Челябинске. Об этом сообщил глава лиги Хетаг Цопанов.

В сентябре Кудряшов проиграл единогласным решением судей Сослану Асбарову. Штырков последний бой по правилам бокса провел в июле против Ивана Смирнова и победил единогласным решением.

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