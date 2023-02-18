Перейра считает, что у Нганну не получится в боксе: «Он устанет»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) бокс Фрэнсис Нганну Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра объяснил, почему не верит в успех Фрэнсиса Нганну в боксе.

«В боксе результат показывает тот, кто может хорошо защищаться от ударов. Нганну устанет.

Я приведу вам глупый пример: Допустим, вы попросите парня, который никогда не тренировался, подраться с опытным бойцом, и скажете ему бить изо всех сил, чтобы он нокаутировал соперника, то, что произойдет? Он выдохнется через три минуты.

Один удар вырубит вашего парня, так как он с трудом будет стоять на ногах. В боевых видах спорта самое главное уметь защищать себя», – считает Перейра.

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3 комментария

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mqh9pzrxgf
Ответ daiv18
Там ударов надо в разы больше выбрасывать, что очень плохо для Френсиса,
Я бы сказал что самое сложное это работа ног в боксе, ибо ноги кормят боксера
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
daiv18
Ответ mqh9pzrxgf
Да он просто бабла хочет поднять. Всем понятно что работа в боксе сильно отличается, дыхалка абсолютно другая, работа абсолютно другая
Там ударов надо в разы больше выбрасывать, что очень плохо для Френсиса,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mqh9pzrxgf
Да он просто бабла хочет поднять. Всем понятно что работа в боксе сильно отличается, дыхалка абсолютно другая, работа абсолютно другая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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