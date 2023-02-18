Перейра считает, что у Нганну не получится в боксе: «Он устанет»

Чемпион UFC в среднем весе объяснил, почему не верит в успех в боксе.

«В боксе результат показывает тот, кто может хорошо защищаться от ударов. Нганну устанет.

Я приведу вам глупый пример: Допустим, вы попросите парня, который никогда не тренировался, подраться с опытным бойцом, и скажете ему бить изо всех сил, чтобы он нокаутировал соперника, то, что произойдет? Он выдохнется через три минуты.

Один удар вырубит вашего парня, так как он с трудом будет стоять на ногах. В боевых видах спорта самое главное уметь защищать себя», – считает Перейра.

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