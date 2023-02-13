Адесанья поддержал уход Нганну из UFC: «Он стал тем, кто выбил дверь»

Топовый средневес UFC Исраэль Адесанья прокомментировал решение покинуть промоушен.

«Фрэнсис сделал правильный выбор. Он тот, кто выбил дверь. Мы все были за него. Мы говорим об этом уже сколько времени?

Если вы, ребята, поднимете записи, я говорил то же самое. Я не собираюсь говорить об этом, но он прав. Это мелочи.

Он просит о вещах, которые должны быть обязательными. Он не просил, знаете ли, сумасшедших, нелепых требований в духе примадонны.

Типа мелочи для парней, которые дерутся в прелимах, оплачивать им третьего или четвертого углового, оплатить гостиницу.

Это хорошо поможет, и им не придется выкраивать из своих 10+10 тысяч долларов, чтобы оплатить это все», – сказал Адесанья.

Адесанья хочет уйти из UFC в течение пяти лет: «У меня есть другие дела в жизни»