Тренер Оливейры сообщил, что 7 мая Чарльз подерется с Бенеилом Дариушем

Теги UFC MMA Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Диего Лима, тренер бывшего чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры, сообщил, что в ночь на 7 мая боец подерется против Бенеила Дариуша.

Бой пройдет в мейн-карде турнира UFC 288, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада) на T-Mobile Arena.

Оливейра вернется в октагон после поражения от Ислама Махачева в титульном бою на UFC 280. До этого Чарльз шел на серии из 11 побед.

Дариуш выиграл восемь последних боев: в последнем поединке на UFC 280 он одолел Матеуша Гамрота.

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8 комментариев

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realsila
Ответ Ян Дружинин
Дариуш достаточно стар
на пол года старше только
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Салимгирай
Сверхважный бой для обоих. Учитывая целую когорту молодых, голодных и талантливых околотопов, проигрыш отбросит кого-то из них далеко назад...
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Ноябрьский Набат
Пушка бой💥🔝
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daiv18
Чарльз не сделает ему ничего к сожалению, от былой ударки агрессии не осталось, а в партер не переведет и не задушит, Дариуш физически сильнее
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Гусейн Магомедрасулов
Хочу победы Дариуша, а затем Дариуш-Махачев.
+1
-3
-2
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Собака хаски в маске
будет очень классный поединок. Будем болеть за бразильского коня, но то насколько равный этот бой и насколько интересным он грозит быть...
+1
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Ян Дружинин
Ответ ДжинИзЛампы
Практически уверен, что на этом бое притязания Оливейры на чемпионство закончатся. Слишком большой и сложный для него Дариуш.
Дариуш достаточно стар
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0
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ДжинИзЛампы
Практически уверен, что на этом бое притязания Оливейры на чемпионство закончатся. Слишком большой и сложный для него Дариуш.
+2
-2
0
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