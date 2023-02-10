Тренер Оливейры сообщил, что 7 мая Чарльз подерется с Бенеилом Дариушем
Диего Лима, тренер бывшего чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры, сообщил, что в ночь на 7 мая боец подерется против Бенеила Дариуша.
Бой пройдет в мейн-карде турнира UFC 288, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада) на T-Mobile Arena.
Оливейра вернется в октагон после поражения от Ислама Махачева в титульном бою на UFC 280. До этого Чарльз шел на серии из 11 побед.
Дариуш выиграл восемь последних боев: в последнем поединке на UFC 280 он одолел Матеуша Гамрота.
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