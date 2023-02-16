Пэдди Пимблетт 6 мая на UFC 288 может подраться с Дрю Добером

Британский проспект UFC Пэдди Пимблетт может подраться с 14-м номером легкого дивизиона UFC Дрю Добером.

Добер в соцсетях сообщил, что ждет, когда Пимблетт подпишет контракт на бой 6 мая на UFC 288.

Добер идет на серии из трех побед, в последнем поединке он нокаутировал Бобби Грина. Пимблетт в декабре единогласным решением судей победил Джареда Гордона.

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