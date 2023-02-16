Пэдди Пимблетт 6 мая на UFC 288 может подраться с Дрю Добером

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дрю Добер Пэдди Пимблетт UFC 288 Бокс/MMA/UFC

Британский проспект UFC Пэдди Пимблетт может подраться с 14-м номером легкого дивизиона UFC Дрю Добером.

Добер в соцсетях сообщил, что ждет, когда Пимблетт подпишет контракт на бой 6 мая на UFC 288.

Добер идет на серии из трех побед, в последнем поединке он нокаутировал Бобби Грина. Пимблетт в декабре единогласным решением судей победил Джареда Гордона.

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8 комментариев

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Dinamik1
Интересно Пимблетт с Махачевым может подратся.?
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dmitrii7856@icloud.com
После того как педи присудили победу в прошлом бою хотелось бы увидеть как ему дадут по щам ☝️
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Давид Кочинян
Помянем Падди. Добер его не почувствует 🗿
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Oleg Where
Добер заслужил громкий бой, хороший боец
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Нету Нету
фаворит тут Добер
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gosha7202@mail.ru
Будет интересно посмотреть, Доберусь может и удосрочить Пэдди, либо опять судьи вытащат «нового Коннора»
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Фикиск Фусов
Уже предвкушаю как Пэдди получает по щам, тряся копной сена на голове
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Бобур Кудратуллаев
Добер будет серьезным испытанием для Пэдди
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