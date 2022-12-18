Царукян хочет драться с Оливейрой или Дариушем: «Заслуживаю поединка против бойца с громким именем»

Легковес UFC Арман Царукян назвал двух возможных соперников после победы над .

«Я общался со многими бойцами, и они говорили, что ты должен принимать бои и побеждать, и только тогда они [UFC] однажды тебе позвонят и скажут: «Твой следующий бой будет за титул».

Моя цель – побеждать каждого на своем пути. Но я бы хотел подраться с или , потому что я заслуживаю поединка против бойца с громким именем», – сказал Царукян.

На UFC Vegas 66 Царукян победил Исмагулова единогласным решением судей.

Арман Царукян: «Моя цель – реванш с Махачевым. 2023-й будет моим годом»