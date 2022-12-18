Царукян хочет драться с Оливейрой или Дариушем: «Заслуживаю поединка против бойца с громким именем»
Легковес UFC Арман Царукян назвал двух возможных соперников после победы над Дамиром Исмагуловым.
«Я общался со многими бойцами, и они говорили, что ты должен принимать бои и побеждать, и только тогда они [UFC] однажды тебе позвонят и скажут: «Твой следующий бой будет за титул».
Моя цель – побеждать каждого на своем пути. Но я бы хотел подраться с Чарльзом Оливейрой или Бенеилом Дариушем, потому что я заслуживаю поединка против бойца с громким именем», – сказал Царукян.
На UFC Vegas 66 Царукян победил Исмагулова единогласным решением судей.
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