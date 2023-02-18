Тренер Волкановски – Махачеву: «Не надо думать, что ты приедешь в нашу страну и уедешь безнаказанным, используя капельницу»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Джо Лопес, тренер чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски, заявил, что у команды австралийца есть доказательства того, что Ислам Махачев пользовался капельницей перед боем.

«Не надо думать, что ты приедешь в нашу страну и уедешь безнаказанным, используя капельницу. Они делали капельницу, они не могут отрицать этого. Мы знаем это точно, у нас есть доказательства. Люди ошибались во многих вещах, но здесь все очевидно.

Судя по всему, команда Махачева хочет выйти сухой из воды. Но я считаю, что должно последовать наказание. Нельзя позволять, чтобы для одних были одни правила, а для других – другие», – сказал Лопес.

Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?

В Атлетической комиссии Австралии не стали комментировать слова Хукера о капельнице Махачева

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18 комментариев

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Вадим flanec
Ответ Timur_A
Проблема в том, что кровь из вены у Махачева брали для проверки на допинг. Как по фотографии отличить след от капельницы от следа забора крови на анализ?
Ну уж наверно медики смогут отличить, те кто этим занимается на постоянной основе.
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Timur_A
Нет никаких доказательств. Есть большое желание раскрутить реванш и поднять на нём ещё больше бабла на ппв
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Timur_A
Ответ Вадим flanec
Вот твердят многие про капельницу. Так доказать её наличие не сложно, следы на теле (руке, ноге) остаются. Тут вон кровь на анализ из вены возьмут, так след от этого действа держится не менее пары дней. А тут капельница. Помню гепатитом когда болел, тоже капельницу ставили, так там вообще след от этой процедуры держался дня три. К чему тут эти инсинуации от австралийцев?
Проблема в том, что кровь из вены у Махачева брали для проверки на допинг. Как по фотографии отличить след от капельницы от следа забора крови на анализ?
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Вадим flanec
Вот твердят многие про капельницу. Так доказать её наличие не сложно, следы на теле (руке, ноге) остаются. Тут вон кровь на анализ из вены возьмут, так след от этого действа держится не менее пары дней. А тут капельница. Помню гепатитом когда болел, тоже капельницу ставили, так там вообще след от этой процедуры держался дня три. К чему тут эти инсинуации от австралийцев?
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armageddon123456
Ответ Stivi M.D.
Мне нравится Махачев, но что-то кажется капельница действительно была, вопрос лишь в том, сколько они влили и что это был за раствор. Ну реально дыма без огня не бывает. Но все равно это не круто вот так бросаться обвинениями, понимая что ваш бой состоялся блин в дневное время, тогда как обычно бой должен происходить уже ближе к ночи
Вообще то Махач довольно внятно объяснил что был забор кровия остался синяк. Все. Что ещё надо? У него думаю доказательства есть. Как там с доказательствами у австралопитеков?
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заратустра-будрайтис
Если есть доказательства предъявляйте, а иначе все это выглядит неубедительно. Чего ждете?
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sanek maloi
Ответ hala18
Ты смотрю очень внимательно следишь за Хабибом и его командной.
Типа парень с поселка, а добился таких результатов на мировой арене, а там все построено на хитрожопости.
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sanek maloi
Ответ hala18
Ты смотрю очень внимательно следишь за Хабибом и его командной.
Плюсану, я за Хабиба топил всегда, когда он в гасе начинал выступать. Потом когда понял их движ, начал хейтитить)
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-1
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Vasilii Dovedov
Ответ Stivi M.D.
Мне нравится Махачев, но что-то кажется капельница действительно была, вопрос лишь в том, сколько они влили и что это был за раствор. Ну реально дыма без огня не бывает. Но все равно это не круто вот так бросаться обвинениями, понимая что ваш бой состоялся блин в дневное время, тогда как обычно бой должен происходить уже ближе к ночи
Сначала доказательства
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hala18
Ответ sanek maloi
Я понимаю, что у вас, надо минимум за руку поймать, Ислам без трусов взвешивался, на чужой территории, был истощен весь, а тут и восстановление не так и все не очень по плану пошло. Думали и так легко пройдут мелкого Волка, а оно вон как вышло. Не всегда фартит ген осторожности хабибовцам. У Хабиба навсегда останется побег от Ферги в горы и нелепые отмазки потом на ходу. Я вам ещё раз скажу, вся Хабиб тим, это тактически умнопродуманная команда до мелочей, но не всегда в своих планах у них это получается. Бывают просчеты, как с мелким Волком. Хотели показать какой Ислам терминатор, даже дома у "врага" его момент. У Алекса вообще угарный 4 раунд получился, я смеялся в прямой трансляции)))кто смотрел, поймет)
Ты смотрю очень внимательно следишь за Хабибом и его командной.
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sanek maloi
Ответ Kanan Jarrus
доказательства - это слова униженного середняка хукера?
Я понимаю, что у вас, надо минимум за руку поймать, Ислам без трусов взвешивался, на чужой территории, был истощен весь, а тут и восстановление не так и все не очень по плану пошло. Думали и так легко пройдут мелкого Волка, а оно вон как вышло. Не всегда фартит ген осторожности хабибовцам. У Хабиба навсегда останется побег от Ферги в горы и нелепые отмазки потом на ходу. Я вам ещё раз скажу, вся Хабиб тим, это тактически умнопродуманная команда до мелочей, но не всегда в своих планах у них это получается. Бывают просчеты, как с мелким Волком. Хотели показать какой Ислам терминатор, даже дома у "врага" его момент. У Алекса вообще угарный 4 раунд получился, я смеялся в прямой трансляции)))кто смотрел, поймет)
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-6
-6
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dadahandadahan3@gmail.com
один вопрос,а капельница это допинг -?)
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-1
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FC_Chelsea1
все глубже и глубже погружаются в биомассу
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-1
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Oleg Where
Ответ Анастасия Плинтусова
Какая же тошнотная у вас команда
Сгорел дядя.
бомжа-хукера валяют и пинает кто хочет, анимешника забил бразил, Риделл - 3 поражения подряд (все финиши), и вот в начале года отлетает Волкановски.

=)
+4
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+3
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Kanan Jarrus
доказательства - это слова униженного середняка хукера?
+3
-3
0
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Stivi M.D.
Мне нравится Махачев, но что-то кажется капельница действительно была, вопрос лишь в том, сколько они влили и что это был за раствор. Ну реально дыма без огня не бывает.
Но все равно это не круто вот так бросаться обвинениями, понимая что ваш бой состоялся блин в дневное время, тогда как обычно бой должен происходить уже ближе к ночи
+4
-7
-3
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DrDro
Вот все отличные эмоции после боя изгадили уже.
Как это всё мелочно.
+1
-2
-1
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Анастасия Плинтусова
Какая же тошнотная у вас команда
+17
-4
+13
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