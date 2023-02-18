Тренер Волкановски – Махачеву: «Не надо думать, что ты приедешь в нашу страну и уедешь безнаказанным, используя капельницу»
Джо Лопес, тренер чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски, заявил, что у команды австралийца есть доказательства того, что Ислам Махачев пользовался капельницей перед боем.
«Не надо думать, что ты приедешь в нашу страну и уедешь безнаказанным, используя капельницу. Они делали капельницу, они не могут отрицать этого. Мы знаем это точно, у нас есть доказательства. Люди ошибались во многих вещах, но здесь все очевидно.
Судя по всему, команда Махачева хочет выйти сухой из воды. Но я считаю, что должно последовать наказание. Нельзя позволять, чтобы для одних были одни правила, а для других – другие», – сказал Лопес.
Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?
В Атлетической комиссии Австралии не стали комментировать слова Хукера о капельнице Махачева
бомжа-хукера валяют и пинает кто хочет, анимешника забил бразил, Риделл - 3 поражения подряд (все финиши), и вот в начале года отлетает Волкановски.
=)
Но все равно это не круто вот так бросаться обвинениями, понимая что ваш бой состоялся блин в дневное время, тогда как обычно бой должен происходить уже ближе к ночи
Как это всё мелочно.