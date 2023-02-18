Тренер Волкановски – Махачеву: «Не надо думать, что ты приедешь в нашу страну и уедешь безнаказанным, используя капельницу»

Джо Лопес, тренер чемпиона в полулегком весе , заявил, что у команды австралийца есть доказательства того, что пользовался капельницей перед боем.

«Не надо думать, что ты приедешь в нашу страну и уедешь безнаказанным, используя капельницу. Они делали капельницу, они не могут отрицать этого. Мы знаем это точно, у нас есть доказательства. Люди ошибались во многих вещах, но здесь все очевидно.

Судя по всему, команда Махачева хочет выйти сухой из воды. Но я считаю, что должно последовать наказание. Нельзя позволять, чтобы для одних были одни правила, а для других – другие», – сказал Лопес.

Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?

В Атлетической комиссии Австралии не стали комментировать слова Хукера о капельнице Махачева