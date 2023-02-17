В Атлетической комиссии Австралии не стали комментировать слова Хукера о капельнице Махачева

Теги допинг UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Дэн Хукер Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Пресс-служба Атлетической комиссии Австралии отказалась комментировать обвинения Дэна Хукера против Ислама Махачева.

Ранее новозеландский боец и одноклубник Алекса Волкановски сказал, что Махачев жульничал с восстановлением после весогонки при помощи капельницы.

«Мы не будем комментировать обвинения, выдвинутые в сторону Махачева», – сказали в комиссии ТАСС.

Абдель-Азиз – об обвинениях против Махачева: «В среду я всех опозорю. Следите за новостями»

У команды Волкановски нет доказательств вины Махачева: «Мы точно знаем, что что-то происходит, только не можем сказать, что именно»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elkorazon01
Санек малой, а ну расскажи что и как там?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Luffy Die
Дагестанцы даже Австралию купили)))
если что это шутка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elkorazon01
Хабиб купил комиссию 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий