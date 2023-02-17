В Атлетической комиссии Австралии не стали комментировать слова Хукера о капельнице Махачева
Пресс-служба Атлетической комиссии Австралии отказалась комментировать обвинения Дэна Хукера против Ислама Махачева.
Ранее новозеландский боец и одноклубник Алекса Волкановски сказал, что Махачев жульничал с восстановлением после весогонки при помощи капельницы.
«Мы не будем комментировать обвинения, выдвинутые в сторону Махачева», – сказали в комиссии ТАСС.
Абдель-Азиз – об обвинениях против Махачева: «В среду я всех опозорю. Следите за новостями»
У команды Волкановски нет доказательств вины Махачева: «Мы точно знаем, что что-то происходит, только не можем сказать, что именно»
если что это шутка