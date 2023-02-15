Врач Белявский – о Махачеве: «Ни синяк, ни следы на коже не могут быть обвинительным признаком»

Спортивный врач Валентин Белявский, который работал в футболе, баскетболе и смешанных единоборствах, прокомментировал ситуацию вокруг чемпиона UFC Ислама Махачева.

После победы над на UFC 284 россиянина обвинили в нелегальном использовании капельницы для восстановления от весогонки. Внимание на это обратил боец из Новой Зеландии Дэн Хукер.

– По синяку возможно установить, что была использована именно капельница?

– Капельницы запрещены в объеме больше 100 миллилитров за 12 часов до боя. Если Ислам ставил капельницу за 14 или 24 часа, то это легально. Конечно, при условии, что нет запрещенных веществ и если мы говорим про разрешенные капельницы – с тем же физраствором или витаминами.

А синяк выскочил на следующий день – вот и пожалуйста. Он может сохраняться до трех дней – иногда даже дольше. Махачев мог же и сам сдать кровь за два-три дня до боя. Или уколоть какой-либо препарат до 100 миллилитров.

Предположим, он за 10 часов до боя ввел внутривенную инъекцию железа. Разрешено? Разрешено. Объем был меньше 100 миллилитров? Меньше. То есть это легальная манипуляция, но способная оставить следы на коже. Подвожу к тому, что ни синяк, ни следы на коже не могут быть обвинительным признаком.

USADA сделало заявление по поводу ситуации с Махачевым: «Внутривенные вливания более 100 мл за 12 часов до боя считаются нарушением»

Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?