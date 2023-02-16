У команды Волкановски нет доказательств вины Махачева: «Мы точно знаем, что что-то происходит, только не можем сказать, что именно»

Главный тренер клуба City Kickboxing Юджин Бэйрман сообщил, что команда не имеет достаточных доказательств того, что использовал запрещенную капельницу перед 284.

«У нас есть достоверная информация, но ее недостаточно по нескольким причинам, и одна из них заключается в том, что перед боем действительно можно ставить капельницу, но не более 100 мл за 12 часов.

Все сводится к тому, верите ли вы, что люди приняли 100 мл и остановились. У нас достаточно оснований, чтобы обратить внимание на это. Вот почему Алекс и другие смеются над эти – мы точно знаем, что что-то происходит, только не можем сказать, что именно.

Нас расстраивает это, потому что в спорте нужно играть на равных. Если бы кто-то из моей команды делал что-то запрещенное, я бы немедленно дистанцировал команду от этого человека. Может быть, что-то все же выйдет наружу», – сказал Бэйрман.

Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?