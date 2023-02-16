У команды Волкановски нет доказательств вины Махачева: «Мы точно знаем, что что-то происходит, только не можем сказать, что именно»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Главный тренер клуба City Kickboxing Юджин Бэйрман сообщил, что команда Алекса Волкановски не имеет достаточных доказательств того, что Ислам Махачев использовал запрещенную капельницу перед UFC 284.

«У нас есть достоверная информация, но ее недостаточно по нескольким причинам, и одна из них заключается в том, что перед боем действительно можно ставить капельницу, но не более 100 мл за 12 часов.

Все сводится к тому, верите ли вы, что люди приняли 100 мл и остановились. У нас достаточно оснований, чтобы обратить внимание на это. Вот почему Алекс и другие смеются над эти – мы точно знаем, что что-то происходит, только не можем сказать, что именно.

Нас расстраивает это, потому что в спорте нужно играть на равных. Если бы кто-то из моей команды делал что-то запрещенное, я бы немедленно дистанцировал команду от этого человека. Может быть, что-то все же выйдет наружу», – сказал Бэйрман.

Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?

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2 комментария

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Timurvdv
Довольно странное заявление, так можно о любом бойце сказать. Если нет фактов нечего и заводить было этот разговор. Хорошо бы, подать в суд на предмет нанесения ущерба репутации. И в целом, довольно странно удивляться тому, что Ислам набрал около 80 кг после взвешивания. Это как минимум его стандартный вес и разумеется, сразу после взвешивания организм довольно быстро набирает воду. Как по мне , в этом бою Ислам был гораздо меньше чем обычно , было видно, что он толи не в форме то ли не в лучшем состоянии. Возможно сказалось сокращённое по сравнению с обычным время до боя. Волк так как сбрасывал немного , этого времени возможно хватило до полного восстановления, а Ислама явно нет. Но это не повод обвинять в жульничестве.
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Alex1104
Опять "хайли-лайкли"?
Так любого мужчину можно обвинить в изнасиловании...
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