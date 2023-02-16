Ислам Махачев: «Вы должны нести ответственность за такие обвинения»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на заявление команды Алекса Волкановски, которая считает, что россиянин использовал запрещенные методы перед боем на UFC 284.

Ранее боец Дэн Хукер предположил, что Махачев после взвешивания перед титульным боем против Волкановски использовал капельницу, которая запрещена USADA.

«Вы должны нести ответственность за такие обвинения», – написал дагестанец.

На UFC 284 Махачев победил Волкановски единогласным решением судей.

У команды Волкановски нет доказательств вины Махачева: «Мы точно знаем, что что-то происходит, только не можем сказать, что именно»

Кадыров – о Махачеве: «Предвзятое обвинение в адрес нашего спортсмена бьет по репутации UFC. Главное – наказать «представителя российского империализма»

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8 комментариев

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Матюкнулся – плати!
«Мамой клянусь» не говорил - не считается
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Ussaev M
одним словом австралийцы
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Максим Медов
Предъяву кинули, а обосновать не могут.
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sanek maloi
Это можно сравнить, как академик говорит, что деньги ему даёт Аллах, а ты докажи что нет)
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Kanan Jarrus
унизить бы его повторно в октагоне, да вот только махачев на вершине, а хукер… хукер есть хукер. самой фамилией его обидела природа 😂
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Анастасия Плинтусова
Да вообще ерунду развели какую то если честно
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realsila
Хукер уже ответил за свои слова😂🤣🤣🤡🤡
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z3yjyzh29x
Согласен с Исламом, вбросили инфу, а подкрепить нечем.
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