Чемпион UFC в легком весе отреагировал на заявление команды , которая считает, что россиянин использовал запрещенные методы перед боем на UFC 284.

Ранее боец Дэн Хукер предположил, что Махачев после взвешивания перед титульным боем против Волкановски использовал капельницу, которая запрещена USADA.

«Вы должны нести ответственность за такие обвинения», – написал дагестанец.

На UFC 284 Махачев победил Волкановски единогласным решением судей.

У команды Волкановски нет доказательств вины Махачева: «Мы точно знаем, что что-то происходит, только не можем сказать, что именно»

Кадыров – о Махачеве: «Предвзятое обвинение в адрес нашего спортсмена бьет по репутации UFC. Главное – наказать «представителя российского империализма»