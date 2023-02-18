Волкановски – про итог боя с Махачевым: «Это не ограбление»

Чемпион UFC в полулегком весе прокомментировал исход боя с .

На UFC 284 в австралийском Перте Волкановски проиграл единогласным решением судей.

«Мы бились на встречных курсах — это отличный, близкий бой. Можно слышать, как люди кричат, что это ограбление и все в таком роде. Но настолько близкие поединки нельзя называть ограблением.

Можно ли сказать, что я победил? Да. Можно ли сказать, что выиграл Ислам? Да.

Я сделал достаточно для победы. Ислам подумал бы то же самое, пересмотрев поединок. Мы знали, что это близкий бой. Так что я не буду говорить, что определенно победил.

Я держал в голове то, что победу могут отдать в любую сторону, но это точно не ограбление», – сказал Волкановски.

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