Волкановски – про итог боя с Махачевым: «Это не ограбление»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски прокомментировал исход боя с Исламом Махачевым.

На UFC 284 в австралийском Перте Волкановски проиграл единогласным решением судей.

«Мы бились на встречных курсах — это отличный, близкий бой. Можно слышать, как люди кричат, что это ограбление и все в таком роде. Но настолько близкие поединки нельзя называть ограблением.

Можно ли сказать, что я победил? Да. Можно ли сказать, что выиграл Ислам? Да.

Я сделал достаточно для победы. Ислам подумал бы то же самое, пересмотрев поединок. Мы знали, что это близкий бой. Так что я не буду говорить, что определенно победил.

Я держал в голове то, что победу могут отдать в любую сторону, но это точно не ограбление», – сказал Волкановски.

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4 комментария

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Demon69
На эмоциях,тоже подумал ,что ограбление.Пересмотрев понял,что не прав.Махачев победил по делу.Тут на всех подействовал последний тейкдаун и добивание.Ну и конечно симпатии всегда на стороне ударников..Слишком много стало одеяльщины в ЮФС.
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sanek maloi
Достойно малой Волк, в Абу Даби только бы тебя не заманили деньгами и т.п на реванш, там без вариантов, Ислам дома тебя съест, как с Оливейрой. Чарли тоже там недооценил положение дел. Большие деньги туманят мозг многим людям, из за этого потом приходится платить. Я замечал всегда, что Хабиб тим за время выступления в гасе, никогда не гналась за деньгами, им не важны были деньги на самом деле. Были у них спонсоры, помогали во всем. Хабиб и Манап считаю очень умными продуманными людьми в плане боёв, но все же есть одно большое НО для меня, я никогда не буду принимать хитрозадость, которую исполняют над людьми, которые не понимают, когда с ними сыграли.
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AveCaezar
Реально адекватных в UFC можно по пальцем пересчитать и Алекс среди них - первый в рейтинге по всем весовым ))
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los merengues
Алекс нормальный мужик, приятно видеть чемпионом такого достойного бойца.
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