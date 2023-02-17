Махачев поблагодарил команду за победу над Волкановски: «Вместе мы проделали огромную работу и победили чемпиона»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев обратился через соцсети к своей команде. Напомним, что 12 февраля Махачев победил Алекса Волкановски в поединке за титул в легком весе.
«Вместе с этой командой мы проделали огромный обьем работы, пролетели больше 10 тысяч километров, победили их чемпиона на его же территории и с поясом вернулись домой, Альхамдулиллах.
Остальные разговоры, которые хотят принизить мою победу, меня не волнуют», – написал Махачев в соцсетях.
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