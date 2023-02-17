Махачев поблагодарил команду за победу над Волкановски: «Вместе мы проделали огромную работу и победили чемпиона»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев обратился через соцсети к своей команде. Напомним, что 12 февраля Махачев победил Алекса Волкановски в поединке за титул в легком весе.

«Вместе с этой командой мы проделали огромный обьем работы, пролетели больше 10 тысяч километров, победили их чемпиона на его же территории и с поясом вернулись домой, Альхамдулиллах.

Остальные разговоры, которые хотят принизить мою победу, меня не волнуют», – написал Махачев в соцсетях.

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2 комментария

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Demon69
Команду все же значимее поблагодарить лично.Причем тут соцсети
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Артём Сергеев
так себе победа
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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