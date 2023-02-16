Ариэль Хельвани: «Махачев не так хорош, как Нурмагомедов. Хабиба никогда не избивали в пятом раунде»

Журналист Ариэль Хельвани сравнил Ислама Махачева и после победы первого над .

«Махачев не так хорош, как Хабиб. На этом этапе, 26 боев, Хабиб был более совершенен, он был лучшим. При этом Махачев входит в тройку сильнейших бойцов планеты.

Я знаю, что нельзя критиковать , я знаю, что это табу. И я говорю, что он выиграл бой! Он выиграл его абсолютно честно, и я говорю это максимально беспристрастно.

Мы все возлагаем надежды на Ислама, берем эстафетную палочку, которая была у Хабиба, и передаем ему, потому что хотим видеть продолжение династии, но это не то же самое.

Ислам не тот самый парень. Откуда я это знаю? Да оттуда, что Хабиб никогда не был нокаутирован Адриано Мартинсом, и никогда не попадал в ситуацию, когда его избивают в пятом раунде», – сказал Хельвани.

Махачев победил Волкановски, но остался вторым в рейтинге P4P. Почему?

Что дальше делать Махачеву: Конор, реванш с Оливейрой или уход в другой вес?