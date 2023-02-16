Ариэль Хельвани: «Махачев не так хорош, как Нурмагомедов. Хабиба никогда не избивали в пятом раунде»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Александр Волкановски Ариэль Хельвани UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Журналист Ариэль Хельвани сравнил Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова после победы первого над Алексом Волкановски.

«Махачев не так хорош, как Хабиб. На этом этапе, 26 боев, Хабиб был более совершенен, он был лучшим. При этом Махачев входит в тройку сильнейших бойцов планеты.

Я знаю, что нельзя критиковать Ислама Махачева, я знаю, что это табу. И я говорю, что он выиграл бой! Он выиграл его абсолютно честно, и я говорю это максимально беспристрастно.

Мы все возлагаем надежды на Ислама, берем эстафетную палочку, которая была у Хабиба, и передаем ему, потому что хотим видеть продолжение династии, но это не то же самое.

Ислам не тот самый парень. Откуда я это знаю? Да оттуда, что Хабиб никогда не был нокаутирован Адриано Мартинсом, и никогда не попадал в ситуацию, когда его избивают в пятом раунде», – сказал Хельвани.

Махачев победил Волкановски, но остался вторым в рейтинге P4P. Почему?

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15 комментариев

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ML26
Ответ sanek maloi
А лоукики стали для Хабиба проблемой?) А вот если бы Гейджи бил в голову своей колотушкой, то даг мог бы потеряться и до партера дело бы не дошло.) Просто так что-ли Хабиб рубился с панчером в стойке, а не как обычно сразу прыгал в ноги) не смеши меня)))
Ну Гейджи через лоукики свои бои ведет, причем очень успешно.
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hulkmarvelx
Пфффф... такая чушь, мне изначально было смешно когда Ислама на один уровень с Хабибом ставили. Хабиб был лучшим из лучших. Такие удары которые он выдерживал практически всех отправляли как минимум в нокдаун, он выходил из ринга почти без получения урона. Это не говоря про космическое кардио, мышление во время боя и мощные бедра Хабиба которые для оппонентов были все равно что тиски станка которыми их зажимали. Уникум мира ММА был
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Ермолов генерал
Ответ Kanan Jarrus
никто не сравнится с хабибом. и что теперь всем завершить карьеру
Ахаахахха🤡🤡🤡
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-1
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sanek maloi
Ответ ML26
Лоукики тоже ладошками бил, что удар было слышно на всей арене?)
А лоукики стали для Хабиба проблемой?) А вот если бы Гейджи бил в голову своей колотушкой, то даг мог бы потеряться и до партера дело бы не дошло.) Просто так что-ли Хабиб рубился с панчером в стойке, а не как обычно сразу прыгал в ноги) не смеши меня)))
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Oleg Where
Ответ Гусейн Магомедрасулов
От Порье, Джонсона, Барбозы были хорошие попадания
Так он и не сразу переводил. И сам попадал.
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Чигорин
Хоть я и за Волка болел, но, справедливости ради : избиением пятый раунд назвать - сильный перебор. Ну выиграл его Александр, но не более того.
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ML26
Ответ sanek maloi
Ещё у шейхов от Гейджи ладошками)))
Лоукики тоже ладошками бил, что удар было слышно на всей арене?)
+1
-1
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Johnny Walker
Ответ Oleg Where
От кого он там получал по бороде?)
От Макгрегора
+3
-5
-2
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sanek maloi
Ответ ML26
От Джонсона. Было такое
Ещё у шейхов от Гейджи ладошками)))
+3
-5
-2
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Oleg Where
От кого он там получал по бороде?)
От Порье, Джонсона, Барбозы были хорошие попадания
+4
-2
+2
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ML26
Ответ Oleg Where
От кого он там получал по бороде?)
От Джонсона. Было такое
+5
-2
+3
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Oleg Where
Ответ Мадина Уйгурова
Хабиб базовый борец, получив по бороде (если это происходило) сразу переводил. Махачев самбист, он не умеет переводить не входя в клинч у сетки, у него не броски в основном,а подсечки. Вот поэтому и дерётся в стойке, а там больше шансов быть нокаутированным
От кого он там получал по бороде?)
+1
-6
-5
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Гусейн Магомедрасулов
Бой Махачева и Хабиба побьёт рекорд ППВ. Я бы посмотрел
+3
-2
+1
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Мадина Уйгурова
Хабиб базовый борец, получив по бороде (если это происходило) сразу переводил. Махачев самбист, он не умеет переводить не входя в клинч у сетки, у него не броски в основном,а подсечки. Вот поэтому и дерётся в стойке, а там больше шансов быть нокаутированным
+8
-1
+7
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Kanan Jarrus
никто не сравнится с хабибом. и что теперь всем завершить карьеру
+4
-4
0
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