Ариэль Хельвани: «Махачев не так хорош, как Нурмагомедов. Хабиба никогда не избивали в пятом раунде»
Журналист Ариэль Хельвани сравнил Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова после победы первого над Алексом Волкановски.
«Махачев не так хорош, как Хабиб. На этом этапе, 26 боев, Хабиб был более совершенен, он был лучшим. При этом Махачев входит в тройку сильнейших бойцов планеты.
Я знаю, что нельзя критиковать Ислама Махачева, я знаю, что это табу. И я говорю, что он выиграл бой! Он выиграл его абсолютно честно, и я говорю это максимально беспристрастно.
Мы все возлагаем надежды на Ислама, берем эстафетную палочку, которая была у Хабиба, и передаем ему, потому что хотим видеть продолжение династии, но это не то же самое.
Ислам не тот самый парень. Откуда я это знаю? Да оттуда, что Хабиб никогда не был нокаутирован Адриано Мартинсом, и никогда не попадал в ситуацию, когда его избивают в пятом раунде», – сказал Хельвани.
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