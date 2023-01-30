Стипе Миочич: «Было бы классно побоксировать с Нганну. Я обожаю бокс»

Теги тяжелый вес UFC MMA Стипе Миочич бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич прокомментировал решение Фрэнсиса Нганну уйти из промоушена.

«Я понимаю его решение: он пытался двигать промоушен и спорт в правильном направлении. Пройдет еще много времени, прежде чем что-то изменится.

Я бы с радостью снова подрался с Фрэнсисом. Он сам принял это решение. Было бы классно побоксировать с Нганну. Я обожаю бокс», – сказал Миочич.

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2 комментария

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Demon69
Есть такой фильм Джерри Макгвайер,с Том Крузом.Спортивный Агент пишет меморандум о защищености спортсменов.Все коллеги аплодируют ,говорят молодец,а начальство его увольняет из самого крутого агенства за это.И коллеги говорят" да мы ушли бы с тобой ,но у нас дети ,кредиты" и нам дальше надо работать". .Нганну сейчас напоминает главного героя)).А Стипе одного из коллег))Встал бы с ним рядом ,создали профсоюз))))
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j30
стипе денег захотел
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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