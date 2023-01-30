Стипе Миочич: «Было бы классно побоксировать с Нганну. Я обожаю бокс»
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич прокомментировал решение Фрэнсиса Нганну уйти из промоушена.
«Я понимаю его решение: он пытался двигать промоушен и спорт в правильном направлении. Пройдет еще много времени, прежде чем что-то изменится.
Я бы с радостью снова подрался с Фрэнсисом. Он сам принял это решение. Было бы классно побоксировать с Нганну. Я обожаю бокс», – сказал Миочич.
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